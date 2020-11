Warming-up: FC Groningen - Vitesse

Voor de tweede keer dit seizoen mag FC Groningen een thuiswedstrijd op zaterdagavond spelen. Avondwedstrijden brachten vaak een bijzondere sfeer met zich mee, waar de supporters de ploeg, misschien nog wel meer dan op een zondagmiddag, dat extra steuntje in de rug konden geven. Hoe anders is de situatie op dit moment.

Juichen voor de buis

Supporters verbijten, juichen, schelden en roepen thuis richting een beeldbuis en de eenzame spelers rennen richting een lege tribune na een doelpunt. Het is een beeld dat helaas al veel te normaal begint te voelen, maar nooit normaal zal worden.

Vorig jaar won de Trots van het Noorden op een koude zaterdagavond met 1-0 van de Arnhemmers in een wat toen 'matig gevulde' Euroborg werd genoemd, maar elke supporter die er toen was, wordt vanavond door de ploeg van Danny Buijs extra gemist.

De vorm: FC Groningen

Ondanks dat FC Groningen vorige week met 1-0 van Feyenoord verloor, is de ploeg van Danny Buijs prima bezig in de eredivisie. Met dertien punten uit acht wedstrijden vindt Groningen zichzelf terug op de zevende plaats in de competitie. Het spel van de afgelopen weken biedt wat dat betreft een hoop perspectief.

Tegen Feyenoord legde FC Groningen een prima eerste helft op de mat, waarin het zichzelf vergat te belonen. In de tweede helft bleek dat de Rotterdammers toch wel een paar stapjes verder waren en wonnen uiteindelijk met 2-0. Toch is die eerste helft iets waar Groningen zich aan vast kan houden. Met aanvallend spel, diepte en snelheid op de vleugels kan de ploeg van Buijs het elke tegenstander, zoals dat zo mooi heet, moeilijk maken. En dus ook Vitesse, dat slechts vijf doelpunten tegen kreeg en de koppositie deelt met Ajax.

De vorm: Vitesse

De Arnhemmers zijn de verrassing van de eredivisie op dit moment. Er werd alleen van Ajax verloren. Vitesse kreeg dus net zoals Ajax en PSV slechts vijf keer een doelpunt om de oren. Ook in aanvallend opzicht is de ploeg van Thomas Letch prima bezig. Met zeventien gescoorde doelpunten heeft Vitesse al acht goals meer dan FC Groningen in het net gekregen.

De twee meest opvallende spelers van de Arnhemmers zijn zonder twijfel Riechedly Bazoer en Oussama Tannane. Laatstgenoemde keerde twee week geleden terug van een schorsing, terwijl Bazoer vanavond wel vanaf de strafbank moet toekijken. Ongetwijfeld is zijn absentie een meevaller voor FC Groningen.

Waar moeten we op letten?

Het ligt vanavond wel in de verwachting dat FC Groningen de bezoekers laat komen en dan op de eigen helft de boel probeert vast te zetten. De spelers van de Trots van het Noorden zullen de Arnhemmers in de tegenaanval willen verrassen met de snelheid van Alessio da Cruz en Gabriel Gudmundsson. De Zweed stond twee week geleden tegen Feyenoord voor het eerst dit seizoen in de basis en is dan ook eindelijk weer helemaal terug, na die vervelende blessure die hij opliep in de voorbereiding.

Jørgen Strand Larsen maakte afgelopen week zijn debuut voor het Noorse Nationale elftal en zag daarmee een langgekoesterde droom uitkomen. Iets wat zeker nog in zijn hoofd zit en zomaar voor nog meer optimisme en doelpunten kan zorgen bij de jonge aanvaller.

Historie

FC Groningen en Vitesse stonden in eredivisieverband dertig keer eerder tegenover elkaar in Groningen. Veertien keer won de Trots van het Noorden, zeven keer werd het gelijk en negen keer gingen de Arnhemmers er met de winst vandoor. Vorig seizoen won FC Groningen met 1-0 dankzij een benutte penalty van Ramon Pascal Lundqvist.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen - Vitesse begint om 20.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Barend Beltman is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is geblesseerd en Damil Dankerlui is geschorst.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Dammers, Joël van Kaam, Matusiwa, Daniël Van Kaam, Gudmundsson, El Messaoudi, da Cruz en Strand Larsen.

