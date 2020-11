Expeditie 1,5 meter: 'Wij hopen dat ze een keer hier komen'

Nou denk je natuurlijk dat is in Groningen. Maar niks is minder waar... Het is in Friesland! De familie de Vries wacht al tijden op een bezoek van Expeditie Grunnen naar Friesland. En als het zover is dan moet er ook een foto 'geknipt' worden.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Sinterklaas is in het land

- Een huis vol verhalen

- 'n Fries famke

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

