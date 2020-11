Volleyballer Ghanbari mag in Nederland blijven: 'Hier wacht ik al vijf jaar op!'

‘Ik ben zo blij en moest huilen. Hier wacht ik al vijf jaar op', zo reageert de blije Ghanbari op de website van zijn club.

Met het verkrijgen van de verblijfsvergunning is de strijd van de Iraniër nog niet gestreden. Hij wil ook nog Nederlander worden ‘Het is mijn droom om een Nederlands paspoort te krijgen.’

Getrouwd

Na een tocht die onder andere liep via Turkije en Griekenland, kwam Ghanbari op 11 november 2015 aan in Nederland vanuit Iran. Dat land moest hij ontvluchten na een interview dat hij had gegeven op de Iraanse televisie.

Het was fifty fifty. Maar er valt nu veel stress weg Hossein Ghanbari

Inmiddels is hij getrouwd en woont hij in Groningen. ‘Mijn vrouw was nog het meest blij en ik heb ook direct mijn ouders in Iran gebeld. Zij zijn ontzettend blij voor me', zegt hij op lycurgus.nl.

In spanning

Ghanbari zat nog wel even in spanning of hij zou mogen blijven, geeft hij toe. 'Het was fifty fifty. Maar er valt nu veel stress weg.'

De volleyballer belooft maandag meteen contact op te nemen met de gemeente Groningen om de laatste formaliteiten in orde te maken. Hij heeft de hoop gevestigd op de trip die Lycurgus medio december maakt naar Rusland, om daar mee te doen aan de Europese CEV Cup.

Voorwaarde is een paspoort, en die kans is nu weer een stuk groter geworden. 'Ik wil echt in Moskou spelen.'

