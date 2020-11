FC Groningen en Vitesse delen de punten

De aanvaller van Vitesse speelde in de 63e minuut Dammers en Padt uit, maar schoot voor een leeg doel over. Groningen wist in de tweede helft niet veel kansen meer af te dwingen. De verdediging bleef wel relatief eenvoudig overeind waardoor een gelijkspel de terechte uitslag was.

Openingstreffer Joosten

In de eerste helft waren beide ploegen in balans en kwam FC Groningen in de 29e minuut prachtig op voorsprong. Wessel Dammers speelde Patrick Joosten diep op de helft van Vitesse aan. De aanvaller nam goed aan, dacht niet te lang na en schoot de bal vanaf 25-meter schitterend achter Pasveer.

Gelijkmaker Openda

FC Groningen leek met deze 1-0 kunnen te gaan rusten, maar op slag van rust kwamen de gasten op gelijke hoogte. Tannane nam een vrije trap snel. De verdediging van FC Groningen lette even niet op waardoor Openda bij de tweede paal de gelijkmaker kon binnen tikken.

Zevende

In de slotfase bracht Buijs Balk en El Hankouri voor Gudmundsson en Joosten. Beide ploegen wisten geen grote kansen meer af te dwingen waardoor het bij 1-1 bleef. FC Groningen blijft door deze puntendeling voorlopig op de zevende plaats staan in de Eredivisie met veertien punten uit negen duels.

Willem II thuis

Wessel Dammers kreeg overigens zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen. Dit duel is op zondag 29 november, de thuiswedstrijd tegen Willem II. De aftrap is om 14.30 uur.