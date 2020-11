Joosten: 'Ik ben Messi niet, maar mijn goal zat er lekker in'

'Soms lukt het, de andere keer schiet je zo'n bal het stadion uit. Ik zat eigenlijk ook helemaal niet zo lekker in de wedstijd, ik ben geen Messi. Maar ik wil wel graag creëren voor het team. Aan de bal kan ik een hoger niveau halen. Zo'n soort speler ben ik ook. Dat is voetbal, je moet doorgaan. Uiteindelijk komt het er wel uit.'

In de fout

Wessel Dammers zag dat de verdediging bij de tegengoal in de fout ging. 'We stonden niet helemaal klaar toen de bal snel genomen was. Dat mag niet gebeuren. Ook tegen Feyenoord was het uit een stilstaande situatie. Op dat moment na heb ik wel een goed gevoel over mijn wedstrijd, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Als je een fout maakt is het frustrerend, dan probeer ik me er zo snel mogelijk overheen te zetten.'

Dichtbij

Mo El Hankouri mocht in een invalbeurt van een kwartier het verschil te maken. Het lukte niet, maar hij was er vlak voor tijd wel heel dichtbij. 'Ik was er bijna bij, helaas niet gemaakt. Gewoon doorgaan met wat ik nu aan het doen ben.'

