Buijs na moeilijke periode: 'Ik heb veel steunbetuigingen mogen ontvangen'

'In korte tijd heb ik met mijn gezin twee mensen in onze directe omgeving verloren. Mijn oma en schoonvader. Dat doet natuurlijk iets met je, hakt erin. Een hele vervelende periode, je bent verdrietig moet elkaar steunen en ook weer de draad proberen op te pakken. Wat wel weer het hele mooie was is dat er heel veel medeleven is van allerlei mensen rondom de club.'

Niet aan voetbal gedacht

'Vanaf vlak voor de Feyenoord-wedstrijd heb ik ook eerlijk gezegd niet meer aan voetbal gedacht. Ik ben dan misschien wel de kapitein, maar het is wel fijn dat het schip zonder mij ook de goede kant opvaart. De reacties vanuit het eerste elftal, waar ik het meeste mee werk, waren hartverwarmend.'

Puntendeling terecht

Buijs had overigens vooraf niet getekend voor een gelijkspel tegen Vitesse. 'Nee, want ik had wel het gevoel dat als wij echt een goed niveau zouden halen we Vitesse echt pijn konden doen. Dat lukte best aardig in de eerste helft, maar na rust niet meer. De conclusie is dat we blij mogen zijn met een punt.

