Aflevering 22 podcast Credo: Ede over de beroemde schaatsers Kapotje Plof en Koes Killen

Dat vertelt oud-leraar, dichter en schrijver Jan Siebo Uffen in aflevering 22 van de podcast Credo, over het leven van Ede Staal.

Uffen was een jeugdvriend van Hero Staal, de jongere broer van Ede en zo leerde hij de troubadour al op jonge leeftijd kennen. Later werden ze zelfs 'collega's' in de avondschool van vader Staal.

Kromme Elleboog

Het drietal beleefde allerlei avonturen. Zo werd regelmatig de Kromme Elleboog in Stad bezocht en onder invloed van een 'drupke' wilde Ede midden in de nacht een flat in aanbouw in de stad opklimmen.

Jan Siebo Uffen aan het woord over zijn ontmoetingen met Ede Staal (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Uffen kwam er pas na jaren achter dat er ook nog een vader was, toen Hero vertelde dat 'pa dij dag oet Leeuwarden kwam'. Op die dag werd vader Boele vrijgelaten. Volgens Uffen had pa de gevangenis bijna nooit gehaald. Vader Staal stond vanwege zijn oorlogsmisdaden op de nominatie om gefusilleerd te worden, maar mede dankzij moeder, die er veel brieven achteraan schreef, werd de doodstraf omgezet in een gevangenisstraf.

Oorlogsverleden

Later werd Uffen als leraar aangesteld op de avondschool in Appingedam van vader Staal. en maakte hem zo van dichtbij mee. 'n Heule smuie man wat proaterij betrof. In de omgang n wat autoritaire man mor hai was wel oardeg'.

Over zijn oorlogsverleden was pa Staal qua openheid dubbel, vertelt Uffen. 'Aan aine kaant heul veurzichteg over zien verleden, mor aan aander kaant zee e din mor zo: ik heb nog wat olle kammeroaden weer zain. Dij wonen nou in Zuud-Ofrika, zee e din mit n knipoog.'

Dit en nog veel meer bijzondere verhalen over de late jeugd en de familie van Ede in aflevering 22 van Credo, over het leven van Ede Staal.

