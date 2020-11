Bosker haast zich niet bij inhaalrace op Roest

De spanning om de titel bij de NK Allround bij de mannen was na de eerste dag al verdwenen. Patrick Roest won zowel de 500 als 5000 meter. Hij zette Marcel Bosker op een haast onoverbrugbare achterstand. Bosker moest genoegen nemen met zilver in het eindklassement, voor de derde keer op rij.

Bosker moest op zondag ruim twee seconden goedmaken op de 1500 meter. Dat lukte de schaatser, die lange tijd in Ten Boer woonde, niet. Generatiegenoot Roest vergrootte zijn voorsprong op de schaatsmijl.

Twintig seconden

Bosker moest daardoor op de tien kilometer iets meer dan twintig seconden goedmaken. Een aanval op de leidende positie van zijn ploeggenoot kwam er dan ook niet. Bosker reed in de voorlaatste rit een stabiele slotafstand.

Roest kwam na hem in actie en slaagde er net niet in om alle afstanden van de grote vierkamp te winnen. Marwin Talsma snoepte hem de zege af na een spannende strijd die pas in de laatste ronde werd beslist.

Ik bouw gewoon rustig door, ik heb geen haast Marcel Bosker, schaatser

'Het zat er gewoon niet in, ook al wilde ik graag beter. Ik weet niet precies waar het aan lag', vertelde Bosker na de huldiging. Het meest tevreden was hij over z'n optreden op de 1500 meter. 'Bij de NK Afstanden was dat waardeloos. Ik wilde vandaag niet ontploffen zoals toen. Misschien reed ik daardoor nu nog wel iets te voorzichtig. Maar de snelheid komt eraan, dat is goed.'

Meer tijd nodig

Hij hoopt vurig dat zijn overgang naar schaatsploeg Jumbo Visma van coach Jac Orie hem naar hetzelfde niveau brengt als Roest. Daarom was hij ook zeer benieuwd of hij hem het leven zuur zou kunnen maken. 'Ik heb iets meer tijd nodig. Het gaat bij mij op de vijf kilometer bijvoorbeeld niet ineens van 6.20 naar 6.10 in Thialf.'

'Patrick heeft al jarenlang met Sven Kramer en die andere mannen getraind. Hij had ook eventjes nodig voordat hij grote stappen maakte. Ik bouw gewoon rustig door. Ik heb geen haast.' stelt Bosker.

Wereldbeker

De komende weken gaat hij zich voorbereiden op de wedstrijden van eind december. Dan worden de tickets verdeeld voor deelname aan de wereldbeker. 'Als je er dan niet bijzit, is het seizoen in één keer voorbij en dat wil je niet.'

'In januari komen er hele mooie wedstrijden aan. Die wil ik rijden en kijken hoe ik er internationaal voorsta. Zeker tegenover de Canadezen en de Russen. Dat is een mooie strijd, daar wil je bij zijn', kijkt hij vol vertrouwen vooruit.



