Hijlkema wint jarenlange strijd tegen magische grens van veertig seconden

Niet dat Hijlkema een gat in de lucht springt. Kort na de slotafstand baalt ze omdat ze een teleurstellende tijd noteert op de vijf kilometer. Aan de andere kant is ze blij omdat ze op de twee kortste afstanden twee nieuwe toptijden klokte.

Snellere rondjes

'Ik heb al zeven jaar het doel om de 500 meter onder de veertig seconden te rijden. Nu is het eindelijk gelukt en ook nog eens een halve seconde eraf. Ik reed in de training al snellere rondjes dan ik ooit heb gedaan. Ik voelde wel aankomen dat het erin zat,' vertelt ze in de mixed zone van Thialf, een plek waar ze tot dusver in haar loopbaan amper voetstappen heeft liggen.

Twee doelen

Op zondag verbetert ze zich op de 1500 meter. Op de langere afstanden (3000 en 5000 meter) komt de 25-jarige Hijlkema niet in de buurt van persoonlijke records.

Voor dit seizoen stelt ze zich twee doelen. Onder de veertig seconden rijden op de kortste sprintafstand (de zoveelste keer) en een verbetering van de achtste plaats van vorig seizoen in het eindklassement.

Allrounder

Ook dat lukt. Ze eindigt als zesde. 'Ik denk dat ik wel een allrounder ben nu. Ook vanwege een snellere 500 meter. Dan pak je al wat tijd op sommigen die een betere lange afstand hebben.'

'Voor een beter klassement moet ik aan de slag aan de slag met drie en vijf kilometer', concludeert Hijlkema. Ze heeft lange tijd geworsteld met de vraag wat ze nou precies is: spintster, marathonrijder of allrounder.

Op die laatste discipline kan Hijlkema zich de komende tijd richten. Marathons worden er niet gereden en voor de NK Sprint van volgende week komt ze niet in aanmerking. 'Het seizoen is wat betreft dit weekend geslaagd.'

Nog niet klaar

'De kalender is natuurlijk wel heel anders geworden en er komen nog meer leuke wedstrijden aan. Daar ga ik me nu op richten. Het is niet dat ik denk dat het klaar is voor dit seizoen.'