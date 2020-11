Rondje Groningen: NRC denkt dat Schuiling een Groningse plaats is

Soms is het uitzicht nog mooier dan het gebouw zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Eemshotel in Delfzijl en voor het Cruiseschip van de Belastingdienst. Waar dat laatste ligt? In Schuiling natuurlijk.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Wát een uitzicht

We kennen de foto's van het Cruiseschip, het gebouw de Belastingdienst en de DUO in Stad. Maar het uitzicht vanaf het gebouw is misschien nog wel spectaculairder.

2) Welke is mooier?

Dat vraagt fotograaf Titosz zich af.

3) Te laat vertrokken

Leroy van Zanten maakt het trucken spannend. Zeker als hij vanaf Woerden veel te laat vertrekt naar Grunn.

4) Stad Groningen is doods zondagavond, met uitzondering van...

... de bezorgers!

5) Bende in de cellen

Het gebeurde op 4 november 1971, na een uitbraak van gevangenen.

6) Oh oh oh, NRC

Op basis van dit nieuws, vermoeden we, denkt de NRC dat Schuiling een plaats in Groningen is...

7) Gewilde vluchten in Eelde

De KLM-kisten in Eelde zijn een unaniem belachelijk groot succes. Twee van de meest gevolgde vluchten wereldwijd op FlightRadar komen uit Eelde!

8) Last van corona, of valt het mee?

Drozzy vraagt Groningers: 'Hoe veel impact heeft corona op jouw leven?'

9) Wauw

Wát een spektakel vanaf het Forum rond 5 uur maandagmiddag.

10) Niet alleen Stad...

... ook Ommeland is prachtig in het oranje.

11) Lekker wakker worden in Delfzijl

Net als bij de DUO uit het begin van 't Rondje, kon het uitzicht hier wel eens mooier zijn dan het aanblik.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Struin hier door het archief. Tot morgen!