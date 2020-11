Bevingsinstanties in de fout; gedupeerden moeten mogelijk duizenden euro's terugbetalen

Het gaat om huiseigenaren die een vergoeding hebben aangevraagd voor de waardedaling, maar bij wie ook sprake is van sloop en nieuwbouw in het kader van de versterkingsoperatie. In sommige gevallen is dat traject ook al uitgevoerd.

Vergoed door nieuw huis

Een woningeigenaar die een nieuw huis krijgt, heeft volgens het IMG momenteel geen recht op een vergoeding. Dit omdat de nieuwe woning volgens het schadeloket vrijwel altijd een hogere waarde zal hebben dan de oude woning. De schade door waardedaling is in dat geval al vergoed door de bouw van het nieuwe huis.

We denken er zeker over om dit geld terug te vorderen woordvoerder Instituut Mijnbouwschade Groningen

‘Alleen als de nieuwe woning slechts beperkt tot een meerwaarde heeft geleid, zal het IMG nog kijken of die meerwaarde wel groter is dan de waardedaling zou zijn geweest’, aldus het schadeloket op haar website. Een woordvoerder vult aan: ‘De waardedaling mag wettelijk gezien niet twee keer worden vergoed.’ Met een geldbedrag en een nieuw huis dat meer waard is, is dat wel het geval.

Fout met onvolledige lijst

Voor de beoordeling van een waardedalingsaanvraag waarbij sloop en nieuwbouw aan de orde is, werkt het IMG samen met de Nationaal Coördinator Groningen. Het IMG is namelijk verantwoordelijk voor schadeafhandeling en de NCG voor de versterking en eventuele nieuwbouw. De NCG geeft aan het IMG een lijst af met huizen waar sprake is van sloop en nieuwbouw. En daar ging het fout.

Een paar weken geleden bestond die lijst namelijk uit 2800 adressen. ‘Wij zijn dus doorgegaan met het afhandelen van aanvragen en we nemen besluiten over waardedaling op basis van de informatie die we hebben’, vertelt een woordvoerder. ‘En dus krijgen deze mensen gewoon een vergoeding.’

We moeten vaststellen of mensen het hadden moeten kunnen weten woordvoerder Instituut Mijnbouwschade Groningen

Maar dan wordt de lijst bijgesteld door de NCG. Er blijken niet 2800 adressen op te staan, maar 3600. Tussen die adressen zitten er dus nu 88 die in het sloop-nieuwbouwtraject zitten of dat al hebben afgerond én die ook geld hebben gekregen voor de waardedaling van hun oude huis. Een dubbele vergoeding dus, concludeert het IMG.

Geld waarschijnlijk terugvorderen

‘Dit is een fout van het IMG en de NCG en het had natuurlijk niet mogen gebeuren’, aldus de IMG-woordvoerder. ‘Maar we moeten er wel iets mee, want het mag van de wet gewoon niet twee keer worden vergoed. We denken er dus zeker over dit terug te gaan vorderen.'

Het staat overigens nog niet vast dat het geld bij elk van de 88 adressen moet worden terugbetaald. ‘We zullen het per geval moeten bekijken', zegt de woordvoerder daarover. 'Maar we worstelen hier wel mee. We zullen moeten vaststellen of mensen hadden moeten kunnen weten dat ze geen recht hadden op de vergoeding. Het wordt echt maatwerk.’

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat de huiseigenaren die het betreft zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Duizenden euro's per aanvraag

Hoe hoog het bedrag is dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen waarschijnlijk wil terugvorderen, wordt niet gezegd. Maar de gemiddelde vergoeding voor waardedaling tot nu toe bedraagt tussen de 10.000 en 14.000 euro, met doorgaans meerdere aanvragen per adres omdat een huis soms in eigendom is of is geweest van twee personen.

Heb je een tip over dit onderwerp of zit je zelf in deze situatie en wil je jouw verhaal kwijt? Neem contact op met onze verslaggever via mmiskovic@rtvnoord.nl

Lees ook:

- Alles over aardbevingen, versterking en herstel