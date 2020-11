Te druk in Groninger binnenstad: 'We maken ons zorgen'

Zondagmiddag was het te druk in de Groninger binnenstad. Het winkelend publiek werd via schermen verzocht om op een rustiger moment terug te komen. Burgemeester Koen Schuiling maakt zich zorgen nu Black Friday, maar bovenal de feestdagen voor de deur staan.

De decembermaand zorgt altijd voor extra drukte in de Groninger winkelstraten. Er worden in groten getale cadeaus gekocht voor in de schoen of onder de kerstboom. Die drukte is normaal gesproken geen probleem, maar in combinatie met corona ligt dat anders.

'De drukte van gistermiddag heeft bewezen dat de zorgen voor de komende weken terecht zijn', laat woordvoerder Hans Coenraads namens de burgemeester weten.

'Eerst inzetten op communicatie'

'Wij maken ons zorgen. Zondagmiddag was er nog geen sprake van een rooie vlag want in dat geval hadden we aanvullende maatregelen genomen zoals het plaatsen van een hek waardoor je het aantal mensen in de straat reguleert. Als het te druk dreigt te worden dan zetten we eerst in op communicatie en dat hebben we dus gisteren gedaan.'

Er werd ingegrepen omdat de anderhalve meter regel in het gedrang kwam. Die constatering werd gedaan door de op straat aanwezige boa's, politieagenten en stewards.

Drukte spreiden

De burgemeester hoopt dat mensen de binnenstad niet massaal in het weekend gaan bezoeken, maar ook op een doordeweekse dag voor de Herestraat kiezen. Op die manier spreidt de drukte zich over meerdere dagen. Verder moeten mensen conform de coronamaatregelen ook geen uitje maken van het winkelen, zoveel mogelijk alleen komen en niet het hele gezin meenemen.



Lees ook:

- Zitjes en parasols keren voorlopig niet terug bij horecazaken in Groninger binnenstad

- Omzet ondernemers binnenstad daalt; bedrijventerreinen floreren

- Detailhandel 'doet het maximale' voor de veiligheid