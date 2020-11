Het stemmenkanon van de Veenkoloniën

In Eemsdelta zijn de verkiezingen net geweest. Kandidaten hadden misschien iets kunnen leren van Pieta Loots uit Veendam. Zij is drie keer met voorkeursstemmen verkozen als gemeenteraadslid in de Parkstad.

Wanneer Pieta Loots op zaterdag met haar dochter door de Kerkstraat in Veendam wil wandelen, krijgt ze vooraf een reprimande. ‘Mam, je blijft niet met iedereen staan te praten hoor.’ Loots lacht: ‘Dan vindt ze er niks aan.’

Lokaal fenomeen

De anekdote tekent de bekendheid van Pieta Loots. Ze is een lokaal fenomeen in de Parkstad. Ze werkte jarenlang in de horeca, werkte zich na avondstudies op tot een gewaardeerde kracht in het welzijnswerk en was jarenlang trouwe bezoeker van BV Veendam aan de Langeleegte, waar ze achter de schermen menig hand- en spandienst verrichtte.

Genoeg voorkeursstemmen

Voor de verkiezingen in 2006 werd Loots voor het eerst op de lijst van de Partij van de Arbeid gezet. Op nummer 7. De partij kreeg 10 van de 21 zetels in de Veendammer gemeenteraad en Loots mocht debuteren als raadslid. Stiekem was het de eerste keer dat ze met voorkeursstemmen was verkozen, de goedlachse Veendamse kreeg voldoende stemmen voor een eigen raadszetel.

Maar de echte succescampagnes waren de verkiezingen van 2010, 2014 en 2018. Loots stond al die keren op plek 7 van de kieslijst. De PvdA kreeg respectievelijk 6, 4 en 4 zetels, maar Loots was met haar honderden voorkeursstemmen telkens verzekerd van een plekje in de oude raadszaal van Veendam.

'Eerlijk zijn tegen de mensen'

Wat het geheim is van een stemmenkanon? ‘Je moet altijd jezelf blijven’, zegt ze. ‘En je moet geen knollen voor citroenen verkopen. Ook eerlijk tegen mensen zeggen: wat u wilt, dat kan gewoon niet. Dat wordt geaccepteerd.’

Ook door die gereformeerde kiezer van de ChristenUnie, die haar pakweg iedere zaterdag bij de supermarkt aansprak over wat er verkeerd ging in de Parkstad. ‘Ik zei tegen hem: waarom spreekt u mij aan, u stemt toch wat anders? U mag me nog aanspreken wanneer u op me gaat stemmen. Een week later kwam-ie weer naar me toe: ‘Pieta, ik heb wat, maar ik ga ook op je stemmen.’ Prachtig, toch?’

Als PvdA-raadslid zette ze zich in voor de medemens die het minder heeft. Zoals voor het ‘Kom in de Kas’-project, een sociaal project voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar groenten geteeld werden voor de voedselbank. ‘Helaas is het alsnog gesneuveld’, blikt Loots terug.

Zorgen over Wedeka

Zorgen zijn er ook nog, zo’n anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten Veendam, Stadskanaal, Midden-Groningen, Westerwolde en Borger-Odoorn praten over de toekomst van werkvoorzieningsschap Wedeka. Er vindt een onderzoek plaats waarin het scenario van opsplitsing van het leerwerkbedrijf ook onderzocht wordt.

‘Maar wij moeten als partij aan Wedeka blijven trekken’, zegt Loots. ‘Dat vind ik gewoon en dat vindt mijn hart ook. Juist voor deze groep mensen wil ik er zijn.’

