Verbazing in Tweede Kamer over terugbetalen bevingsgeld: 'Wat een ongelofelijke bende'

Het CDA en de PvdA hebben daarover Kamervragen ingediend. De SP wil minister Wiebes dinsdag horen in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Fout bij 88 adressen

RTV Noord berichtte maandagochtend dat huiseigenaren op 88 adressen in het bevingsgebied een compensatie hebben gekregen voor de waardedaling van hun huis, terwijl ze daar volgens het IMG geen recht op hebben. Het gaat om woningeigenaren van wie het oude huis gesloopt en nieuw gebouwd wordt in het kader van de versterkingsoperatie.

Zij krijgen met een nieuw huis al de compensatie voor de waardedaling, omdat het nieuwe huis in de regel meer waard is dan het oude huis. Maar door een fout in de communicatie tussen de Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen hebben de bewoners toch geld uitbetaald gekregen, omdat niet duidelijk was dat ze er geen recht op hadden.

Elke euro die naar gedupeerden gaat, is nog steeds een strijd Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid SP

Zorgwekkende signalen

Kamerlid Agnes Mulder (CDA) noemt het ‘zorgwekkende signalen’ die nu voorbij komen. ‘Wij hebben de minister daarom meteen om duidelijkheid gevraagd. Als er fouten zijn gemaakt, moet er zorgvuldig naar een oplossing worden gezocht. Want het gaat hier om de financiële situatie van gezinnen.’

Sandra Beckerman (SP) is ook boos. Zij maakt het vergelijk tussen het geld dat aan de gaswinning in Groningen is verdiend en het geld dat terugvloeit naar Groningen. ‘Er is door de Staat ruim 400 miljard verdiend aan de gaswinning, maar elke euro die naar gedupeerden gaat, is nog steeds een strijd.’

Ongelofelijk bende

‘Wat een ongelofelijke bende maken ze ervan’, zegt Henk Nijboer (PvdA). Hij wil onder meer weten wat er gaat gebeuren als mensen het uitbetaalde geld al hebben uitgegeven. ‘Zo’n fout mag natuurlijk niet gebeuren en als er dan wat fout is gegaan direct gaan terugvorderen, lijkt nergens op. Ik ga minister Wiebes vragen dit onmiddellijk te stoppen.’

Mulder wil van Wiebes weten hoe het kan dat geen enkele instantie de bewoners goed duidelijk heeft gemaakt dat ze geen recht zouden hebben op het geld. ‘Hoe hadden de bewoners dit kunnen weten?’, vraagt ze zich af. ‘En hoe zal worden vastgesteld of mensen hadden moeten kunnen weten dat ze geen recht hadden op de vergoeding?’

Tot slot wil Mulder van Wiebes horen of het redelijk is om bewoners te vragen het geld terug te betalen, terwijl de fout ligt bij het IMG en de NCG.

