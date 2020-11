Ontvoerde en mishandelde Stadjer was slachtoffer van persoonsverwisseling

De 19-jarige Stadjer die in september 2019 slachtoffer werd van een ontvoering in Leeuwarden, werd aangezien voor een ander. De man die de zes verdachten zochten, had bijna dezelfde voornaam.

Dat blijkt tijdens de eerste zittingsdag van de zaak tegen vier van de zes verdachten. Volgens de advocaat van het slachtoffer kende het slachtoffer de verdachten niet.

De rechtbank Leeuwarden heeft vier dagen uitgetrokken voor de zaak. De verdachten komen allen uit de gemeente Leeuwarden.

De man die het zestal eigenlijk te grazen wilde nemen, zat in de hasjhandel. Hij had een van de zes mannen slechte hasj verkocht en een andere keer niets geleverd, ondanks een aanbetaling. ‘Het leek wel zand’, zo verklaarde een van de mannen over de slechte hasj aan de rechters.

Geen banden met drugswereld

Omdat het slachtoffer en de man die het zestal zocht bijna dezelfde naam hebben, dachten de ontvoerders dat het slachtoffer en de hasjhandelaar elkaar kenden. Dat is niet zo. Het slachtoffer heeft geen banden met de drugswereld, maar had net zijn vmbo-diploma gehaald en werkte bij een Action-filiaal in de stad.

De Stadjer werd gedwongen in de auto te stappen en werd meegenomen naar Leeuwarden. Bij recreatiegebied De Groene Ster wordt hij gedwongen uit te stappen. De mannen plakken ducttape op zijn ogen en tiewraps om zijn benen.

Slachtoffer stikte bijna

Het slachtoffer werd zwaar mishandeld. Zijn voortanden braken af en hij zat onder de blauwe plekken en kneuzingen. Zijn belagers omwikkelden hem met tape en overgoten hem met terpentine. Toen hij dreigde te stikken, verwijderden ze de tape.

De man kampt sinds de ontvoering met posttraumatische klachten en een angststoornis. Hij heeft moeite met slapen en durft de straat amper nog op. Hij is zijn baan kwijtgeraakt en heeft last van herbelevingen. ‘Hij kan er met niemand over praten, er zijn altijd spanningen in huis’, laat zijn advocaat Jan van der Molen weten. De man zelf kan het emotioneel niet aan om bij de zitting te zijn.

Smartengeld en medische kosten

Het slachtoffer wil een schadevergoeding van 22.000 euro hebben. Het grootste deel is smartengeld, de overige 2000 euro zijn de gemaakte medische kosten. Dinsdag staan de laatste twee verdachten terecht. Donderdag komt het Openbaar Ministerie aan het woord om een strafeis uit te spreken.

