Stille Krachten rapen duizenden peuken van Hanzeplein

De gemeente Groningen coördineert de actie, maar vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. Deze zogeheten Stille Krachten helpen de gemeente om een schone woon- en werkomgeving te realiseren.

'Groningen Schoon Dankzij Mij' is de naam van deze actie van de Stille Krachten. Op verschillende plaatsen in de stad worden de komende weken peuken en filters van straat opgeraapt. 'Daar richten we ons deze keer op, maar ander afval gaat ook de prullenbak in hoor', zegt een van de Stille Krachten op het Hanzeplein. In een tijdsbestek van enkele uren werden daar maandag vier- tot vijfduizend peuken van straat verwijderd.

Onschatbare waarde

De Stille Krachten zijn van onschatbare waarde voor de gemeente, zegt Gert Bron van de gemeente Groningen. 'We hebben zo'n 1200 van deze vrijwilligers. Zij dragen de stad een warm hart toe en helpen ons mee.'

Het water in

Harma is één van die vrijwilligers. Zij gaat zelfs zover, dat ze het water in gaat om afval uit vijvers te halen. 'Ja ik schep het er soms gewoon uit. Het gaat vaak om afval dat het water in waait. Maar sommige mensen smijten het er ook in.'

Lees ook:

- Groningen heeft nu officieel de eerste rookvrije zone van Nederland

- Landelijke primeur: Rookverbod op straat in Groningen