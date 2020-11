‘Fout zou voor risico van IMG moeten zijn, niet van de bewoner’

Een woning in Woltersum in de stutten (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Huiseigenaren op 88 adressen in het bevingsgebied hebben een compensatie gekregen voor de waardedaling van hun huis, terwijl ze daar volgens het IMG geen recht op hebben. Het gaat om woningeigenaren van wie het oude huis gesloopt en nieuw gebouwd wordt in het kader van de versterkingsoperatie.

Lijst was onvolledig

Zij krijgen met een nieuw huis al de compensatie voor de waardedaling, omdat het nieuwe huis in de regel meer waard is dan het oude huis. Maar door een fout in de communicatie tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen hebben de bewoners toch geld uitbetaald gekregen, omdat niet duidelijk was dat ze er geen recht op hadden. De lijst die de NCG aanleverde aan het IMG was namelijk onvolledig.

Je moet mans genoeg zijn en staan voor de gevolgen van je fouten Susan Top - Groninger Gasberaad

In totaal heeft het IMG daardoor bijna twee miljoen euro euro te veel uitgekeerd, bevestigde voorzitter Bas Kortmann op Radio Noord. Dat komt neer op bijna 23.000 euro per adres.

Voor eigen risico

‘Het feit dat je met onvolledige lijsten van een ander werkt, zou voor jouw eigen risico moeten zijn en niet voor risico van een bewoner’, zegt Susan Top van het Gasberaad. ‘Ik snap wel dat je inhoudelijk kunt denken dat mensen er geen recht op hebben, maar dan had je dat aan de voorkant heel duidelijk moeten maken.’

Dat is nu niet het geval, vindt Top. Zij verbaast zich erover dat er geen formele regeling is waarin alles juridisch is afgedekt. ‘Er is alleen maar informatie op hun website, maar de informatie op die website verandert continu.'

‘Ik roep ze dan ook op om hier gewoon een regeling van te maken. Want uiteindelijk leg je nu het probleem neer bij de bewoner, maar ik vind dat je mans genoeg moet zijn en moet staan voor de gevolgen van je fouten.’

Niet kwalijk nemen

De Groninger Bodem Beweging adviseert de mensen die het aangaat contact op te nemen met een jurist. Voorzitter Jelle van der Knoop vindt namelijk ook dat doordat er geen formele regeling is, bewoners niet zomaar hadden kunnen weten dat ze geen recht hebben op de vergoeding.

Weer een voorbeeld van hoe hier met mensen omgesprongen wordt. Dit mag gewoon niet gebeuren Jelle van der Knoop - Groninger Bodem Beweging

‘Als je sloop en nieuwbouw hebt, dan staat er nergens dat je geen recht hebt op vergoeding voor waardedaling’, vertelt Van der Knoop. ‘Ja, je kunt je als bewoner afvragen: heb ik hier recht op? Maar die mensen krijgen tegelijkertijd ook een brief van het IMG waarin staat dat ze de waardedalingsvergoeding kunnen aanvragen. Dat ze dat dan ook doen, kun je ze dus niet kwalijk nemen.’

‘Het is gewoon weer een voorbeeld van hoe hier met mensen omgesprongen wordt. Ze krijgen duizenden euro’s en moeten die weer terugbetalen. Dit mag gewoon niet gebeuren.’

Top: ‘Toen de waardedalingsregeling begon, stond ook nog niet op de website dat je niet in aanmerking kwam bij sloop en nieuwbouw. De vraag werd gewoon niet gesteld.’

Kwetsbaarheid organisaties

Dat de oorzaak van de fout ligt in de samenwerking tussen het Instituut Mijnbouwschade en de Nationaal Coördinator Groningen is voor Susan Top bovendien het bewijs van iets wat ze al langer roept: zorg nou voor een organisatie die integraal de problemen aanpakt. Dan hebben bewoners niet met verschillende organisaties te maken.

‘Ik vind dit een voorbeeld van de kwetsbaarheid van twee gesplitste organisaties.’

