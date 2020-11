Donar over Europese bubbel: ‘Meer ervaring dan in Den Bosch’

De secretaris van de club, Gert-Jan Swaving, vertelde daar maandag over in de podcast van RTV Noord: De Koffiecorner Extra.

Aanvankelijk zou Donar vanaf 6 januari de groepsfase spelen, maar de Europese bond (FIBA) heeft de opzet veranderd. Donar speelt nu tussen 24 en 30 januari drie wedstrijden op één locatie. Wat de Groningse basketbalclub betreft, is die locatie MartiniPlaza.

Deze week informatie

‘We hebben ons nog niet kandidaat gesteld, maar dat gaan we zeker doen’, aldus Swaving. ‘De FIBA heeft afgelopen vrijdag deze switch doorgegeven, dat we dus naar een bubbel moeten.'

'Ze hebben ook aangegeven dat de locatie nog bepaald moet worden en dat we in de loop van deze week informatie kunnen krijgen over hoe we ons daarvoor kunnen kandideren.’

De voordelen van MartiniPlaza

Swaving legt vervolgens uit waarom MartiniPlaza zo’n geschikte plek is voor deze bubbel. ‘Uiteraard hebben we een heel goed protocol, waar we al mee geoefend hebben. Het is een fantastische speel locatie. We denken dat we ook prima luchthavens hebben om de teams uit Rusland (BC Parma, red.) en Wit-Rusland (BC Borisfen, red.) te kunnen ontvangen.'

'We hebben ook het voordeel dat er een ander team van dichtbij komt (Heroes Den Bosch, red.), dus dat is ook handig. Dus wat ons betreft zou het in Nederland, en het liefst in MartiniPlaza, gespeeld moeten worden.’

‘Kans die je niet kunt laten lopen’

Donar heeft er ook alle vertrouwen in dat de club er goed op staat bij de FIBA. ‘Normaal gesproken, alles waar we invloed op uit kunnen oefenen, daar krijgen wij altijd complimenten voor, gelukkig. Wij hebben een goede staat van dienst, en dat helpt hopelijk.'

'Belangrijk is natuurlijk wel of we dat dan überhaupt mogen eind januari in Nederland, omdat we in het basketbal nog niet mogen spelen op dit moment. Maar dit is natuurlijk wel iets waar we ons best voor doen, want we denken dat het een kans is, die je niet moet laten lopen’, aldus de clubsecretaris.

Overleg met minister

‘Het loopt via verschillende lijnen. Via de Dutch Basketball League ben ik natuurlijk persoonlijk toevallig degene die inbreng mag leveren in de afstemming met NOC*NSF. Die organisatie is nu wekelijks in overleg met minister Tamara van Ark over een soepele herstart van de sport in Nederland. Waarbij we heel nadrukkelijk aangeven dat de topsport verder gaat dan alleen voetbal. En dat we dat graag op dezelfde manier willen, en dat we ook denken dat dat met corona verstandig is om te doen.’

‘Twee maanden is extreem lang’

‘In de loop van de week gaan we de bescheiden krijgen van de FIBA. We hopen ook dat we op vrij korte termijn daar duidelijkheid over krijgen en kunnen geven, of het überhaupt mag in Nederland.'

'Het is eind januari, dus dat is over twee maanden. In coronatijd is dat extreem lang. We gaan het zien hoe de FIBA daarop reageert. Ik weet ook niet precies wat hun deadline is voor het maken van een keuze.’

‘Hogere ogen dan Den Bosch’

Mocht die andere club uit Nederland in de poule van Donar zich ook kandidaat stellen, namelijk Heroes Den Bosch, dan denkt Swaving dat zijn club er toch iets beter voorstaat. ‘Ik denk dat wij de laatste jaren veel meer ervaring hebben opgedaan dan Den Bosch met Europees spelen en het voldoen aan die eisen. Dus daarmee denk ik dat wij hogere ogen kunnen gooien, dan Den Bosch.'

'Maar om heel eerlijk te zijn, als het in Den Bosch is, dan vinden wij dat ook heel mooi hoor’, zo besluit Swaving sportief.



