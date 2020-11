Burgemeester over coronacijfers Stadskanaal: ‘Echte piek is eruit’

Het lijkt erop dat de ergste piek in de coronacijfers in de gemeente Stadskanaal voorbij is. Die mededeling brengt burgemeester Yvonne van Mastrigt aan de gemeenteraad van Stadskanaal.

‘De echte piek is eruit’, stelt Van Mastrigt, die over de cijfers contact heeft met de GGD. ‘De besmettingshaarden zijn nog steeds gerelateerd aan de plekken die we hier hebben benoemd, maar ook dat gaat de goede kant op.’ Van Mastrigt doelt op de uitbraak bij zorgcentrum Maarsheerd in Stadskanaal en de besmettingen in de christelijk gereformeerde kerk De Ark in Mussel.

‘Maar de instelling Maarsheerd heeft de boel zodanig op orde dat we ook daar de goede kant op gaan', aldus de burgemeester.

'Kom zoveel mogelijk alleen'

Stadskanaal heeft een relatief hoge besmettingsgraad in onze provincie. De gemeente heeft dan ook met de winkeliers in het centrum van Stadskanaal afgesproken een campagne op te zetten. ‘Onze gezamenlijke oproep is: kom zoveel mogelijk alleen’, stelt Van Mastrigt.

‘We gaan samen een campagne opzetten om te benadrukken dat winkelen geen uitje is. Winkeliers zijn zelf ook bezorgd. Vandaar de campagne.’

Nog geen duidelijkheid over carbidschieten

Verder kan Van Mastrigt weinig duidelijkheid geven over het carbidschieten. ‘Dat is een teleurstellende mededeling. Het is een ontzettend dilemma tussen de traditie die in deze regio bekend is versus de delen van het land waar carbidschieten niet zo bekend is. Daar kunnen mogelijk gevaren optreden, terwijl ons gezamenlijk doel is om de zorg zoveel mogelijk te ontlasten.’

'Opportuun'

De oppositiepartijen PvdA en D66 benadrukken het belang van carbidschieten voor de regio. Bovendien vindt D66-voorman Klaas Pals het onbegrijpelijk dat Koen Schuiling als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen zich al tegen carbidschieten heeft uitgesproken.

‘Dat is opportuun’, stelt Pals. ‘Het landelijk veiligheidsberaad spreekt er vanavond over. Schuiling is bevooroordeeld ten opzichte van de vergadering die plaatsvindt. Dat past niet wat mij betreft.’



