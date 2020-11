Oranje Geert Teis en Rode Loper vragen aandacht voor geweld tegen meisjes en vrouwen

Vanaf woensdagavond 25 november tot en met donderdag 10 december staan het theater en de wandel- en fietsbrug in een oranje spotlight. De gemeente sluit zich zo aan bij de internationale campagne Orange the World van de Verenigde Naties. Ook de website en de sociale mediakanalen van de gemeente kleuren oranje.

Iedereen thuis, nu nog meer geweld

Wethouder Marc Verschuren: ‘Door markante plekken in onze gemeente oranje te laten kleuren is de aandacht die we vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes heel zichtbaar. Zeker nu iedereen meer thuis is, komt geweld tegen vrouwen en meisjes vaker voor dan eerst.'

'Niet elke vrouw heeft de mogelijkheid om zelf geweld te melden of dit kenbaar te maken aan hulpverleners. Het is dan ook belangrijk dat buren en andere naasten alert zijn en waar nodig aan de bel trekken’.

Ook Stadskanaal onttrekt zich niet aan huiselijk geweld, aldus de wethouder. ‘Dat er weinig aandacht is voor geweld tegen vrouwen en meisjes, wil niet zeggen dat het in onze gemeente niet voorkomt. Vaak durven vrouwen er uit schaamte niet over te beginnen en jonge meisjes weten simpelweg niet waar ze terecht kunnen met dit probleem. Door ook online onze kanalen oranje te kleuren hopen we ook online de aandacht te trekken en het bespreekbaar te maken’, aldus Verschuren.

Geweld melden

Slechts tien procent van de vrouwen en meisjes die met geweld te maken krijgen melden dit ook daadwerkelijk bij een instantie. Om dit aantal omhoog te brengen en meer informatie te geven is de website geweldtegenvrouwenmelden.nl gelanceerd. Hierop staat een overzicht van organisaties waar je met welk soort geweld terecht kunt.



