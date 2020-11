Lopend Vuur: Heerlijk, al die kerstversieringen in november

Een straat in Winsum is al in kerstsfeer (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Vroeger was er een soort ongeschreven regel: pas nadat Sinterklaas terug is naar Spanje komt de kerstversiering. Vanaf 6 december zag je de kerstspullen in de etalages van de winkels, hing de versiering in de straten en tuigden we thuis de kerstboom op.

Maar in coronatijd is alles anders. Hoewel we nog niet precies weten hoe we kerst kunnen gaan vieren over een maand, lijken we al wel behoefte te hebben aan de sfeer en gezelligheid rond kerst. Menigeen heeft de boom nu al in huis staan en in de winkelstraten zie je de versieringen ook al.

Hoe kijk jij daar tegenaan?

