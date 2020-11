Duurzame melkveehouder: 'We moeten zuinig met onze omgeving omgaan'

'We kijken hoe het bedrijf efficiënter kan, op allerlei gebieden', zegt hij. Een van de doelen van de boeren is om minder kunstmest te gebruiken en toch dezelfde opbrengst te houden. Uit een recente evaluatie kwam dat ze in twee jaar tijd een kwart minder kunstmest gebruiken.

Klaver ingezaaid

Maar er is meer. 'We verdunnen de mest in het voorjaar bijvoorbeeld met water, zo komt het sneller in de bodem. Ook zaaien we klaver in het grasland, daardoor heb je minder kunstmest nodig. Het haalt stikstof uit de lucht.'

Voor het milieu en de portemonnee

Sonneveld heeft 120 melk- en kalfkoeien op 57 hectare grond. Hij doet mee aan het project vanwege het milieu. 'We moeten zuinig met onze omgeving omgaan.' Al is er ook eigen belang. 'Het is goed voor de eigen portemonnee, daar moet je niet omheen draaien.'

