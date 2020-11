Groninger Forum voor Democratie: ‘Dit is bijzonder onacceptabel’

‘Bij ons is niet anders bekend dan het feit dat Freek Jansen zijn plek heeft opgegeven’, zegt vicefractievoorzitter Robert Pestman. Landelijk vicevoorzitter Lennart van der Linden gaf gisteravond tegenover de NOS aan dat Jansen niet op de lijst komt. Pestman: ‘Een terugkeer van hem zouden we allemaal bijzonder onacceptabel vinden. Wél vinden we het jammer dat Thierry zich als lijsttrekker heeft teruggetrokken. Gelukkig blijft hij verbonden aan de partij.’

Groningse afdeling had al stelling genomen

Freek Jansen is voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. Afgelopen weekend bracht het Parool naar buiten dat er binnen de jongerenbeweging antisemitische en homofobe teksten en afbeeldingen in WhatsApp-groepen werden gedeeld. Daarop kwam de oproep van landelijke partijkopstukken om te breken met de jongerenbeweging. Jansen zei op te stappen, en partijleider Thierry Baudet verbond zijn lot aan hem.

Pestman zegt dat de Groninger Statenleden zich bewust niet hebben uitgelaten over de publicaties van afgelopen weekend in onder meer Het Parool. ‘We hadden intern al wel stelling genomen, maar wilden eerst precies weten hoe het precies ziet. Maar we hebben bewust gekozen vooraf in de media geen uitlatingen te doen, we wilden eerst het gesprek aangaan. De plek van Freek Jansen was onhoudbaar, zoveel werd wel duidelijk.’

Ik sta zelf absoluut zo niet in de wereld Robert Pestman, FvD Provinciale Staten Groningen

'Het is een kleine groep binnen de jongeren'

Het Groninger Statenlid werd gisteren in allerijl gevraagd om naar een bijeenkomst in Tiel te komen. ‘s Avonds laat belde hij met collega-Statenlid Daniël Osseweijer om de gang van zaken eerst intern te bespreken. Die deelde de bevindingen van Pestman via WhatsApp met de overige Statenleden van Forum voor Democratie in Groningen.

‘We staan er allemaal hetzelfde in’, zegt Pestman. ‘Dat wat er gebeurd is in de jongerenpartij is bijzonder onacceptabel. Ik sta zelf absoluut zo niet in de wereld. Mijn overtuiging is wel dat het een kleine groep binnen de jongerenpartij is, ik vind niet dat je ze allemaal over één kam mag scheren. We zijn in elk geval blij dat de jongerenafdeling ontkoppeld wordt en dat er een gedegen onderzoek komt.’

Eerst richten op Groningen

Voor de Groninger Statenleden is het landelijk bestuur nu eerst aan zet. ‘Wij willen ons vooral richten op de zaken die hier in Groningen spelen. Morgenvroeg om half tien is er op het provinciehuis een bijeenkomst over de gaswinning. Daar wil ik me eerst op focussen. En wat betreft de nieuwe lijsttrekker, ik heb op dit moment geen voorkeur. Het gaat ons nu vooral om Groningen, daar is het ons tenslotte om te doen.’

