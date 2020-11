Wessel Gansfort in Stad week gesloten 'om onrust weg te nemen' over coronabesmettingen

'Uit de eerste resultaten van het bron- en contactonderzoek lijken de besmettingen niet op de school te zijn ontstaan', zegt CSG-directeur Nol Benders. 'Dat weten we helaas niet zeker, want het blijft vaak speculeren.'

Een tiental leraren van Wessel Gansfort zit op dit moment in quarantaine, of zijn in afwachting van de uitslag van hun coronatest.

Onrust wegnemen

Dat de school heeft besloten een week dicht te gaan vanwege het oplopende aantal besmettingen, is volgens de bestuurder gedaan om 'elke vorm van onrust' weg te nemen. 'Door tijdelijk op afstandsonderwijs over te gaan, willen we de rust terugbrengen. Op het moment dat mensen zich onveilig voelen, gaan we natuurlijk gelijk kijken of we dingen anders kunnen doen.’

Laptop regelen

De positief geteste leerlingen zitten in theoretische leerweg 4, havo 5 en atheneum 6. Zij hebben, net als de besmette leraren, lichte klachten. Op de school zitten ongeveer 900 leerlingen. 'Een deel van hen heeft geen laptop, dus we zijn nu druk bezig iedereen daar van te voorzien.'

'Ouders reageerden begripvol'

Onder ouders is begrip vol gereageerd op de tijdelijke sluiting, vertelt Benders. 'Ik was er vanochtend, iedereen die ik sprak is er vrij rustig onder.’ Voor leerlingen die geen thuisonderwijs kunnen volgen organiseert de school noodopvang. Zij kunnen in het gebouw afstandsonderwijs volgen.

Voor de heropening volgende week woensdag hoeven geen bijzondere maatregelen genomen te worden. 'We gaan alle hygiënemaatregelen die we hebben al toegepast, weer toepassen. Denk aan de mondkapjesplicht in de gangen, overal desinfectiegel neerzetten en anderhalve meter afstand houden. Dat is conform de landelijke richtlijnen.'

