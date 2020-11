Noorderzijlvest 'transplanteert' krabbenscheer in stadswijk De Held

Natuur-educatie-organisatie IVN Groningen-Haren diende een klacht in die leidde tot de hersteloperatie van dinsdag.

In de sloot gestort

De transplantatie gebeurt met een maaiboot die grote plakken krabbenscheer uit een sloot tussen de Jakob Israël de Haanstraat en de Jacob Schorerstraat uit het water vist en naar een aanhanger brengt. De waterplant wordt vervolgens enkele honderden meters verderop in de sloot bij de Natalie Barneykade gestort. Het waterschap gaat ervan uit dat-ie vanaf volgend voorjaar weer aangroeit.

Flinke plakken krabbenscheer worden 'gerooid' (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Harold van Oosten van Noorderzijlvest: 'We hebben onderzocht waarom de plant een jaar geleden zomaar verdwenen was. We hebben geen verklaring kunnen vinden. Het is gebeurd tijdens opschoningswerkzaamheden. Wij hebben daar geen opdracht voor gegeven. Wie dat wel heeft gedaan hebben we niet meer kunnen achterhalen.'

Krabbenscheer mag niet zomaar verwijderd worden

Toch voelt Noorderzijlvest zich verantwoordelijk voor het herstel. Het is haar eigen sloot en het schap werkt met de landelijke Gedragscode Flora en Fauna waarin staat dat de krabbenscheer niet zomaar mag worden verwijderd.

'Als je het weghaalt dan moet je de helft laten staan. Gelukkig komt de krabbenscheer hier in De Held veel voor. We halen de helft weg uit deze sloot en transplanteren dat naar de plek waar het verdwenen is.'

De krabbenscheer (linksonder) is teruggestort in de sloot aan de Natalie Barneykade (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Berber de Jong, ecoloog bij Noorderzijlvest: 'De krabbenscheer is een inheemse plant. Hoe het kan dat hij in de sloten in De Held zo goed gedijt weten we niet. Het is geen beschermde plant, maar omdat hij van groot belang is voor de groene glazenmaker zijn we er heel voorzichtig mee.'

Het belang van krabbenscheer

De groene glazenmaker is afhankelijk van de krabbenscheer. De libelle legt zijn eitjes aan de onderkant van het blad van de waterplant en doet dat alleen bij deze soort. De Jong: 'Noorderzijlvest vindt biodiversiteit belangrijk en daarom is het van belang om de krabbenscheer omwille van de glazenmaker zoveel mogelijk te beschermen. Vandaar dat we deze 'transplantatie' zijn begonnen.'

