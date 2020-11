Zonneweide Glimmen heeft een CO2-houdende toegangsweg

'Hier komen 4400 panelen te liggen', vertelt initiatiefnemer Frits Sibers van de zonneweide. 'Daarmee besparen we per jaar zo'n 700.000 kilogram koolzuurgas, dus broeikasgas.'

'Dan is het logisch dat je bij bijvoorbeeld de toegangsweg gebruikmaakt van een gesteente dat koolzuurgas uit de atmosfeer haalt. Dat ligt in het verlengde van de doelstelling van de zonneweide, namelijk het verminderen van de klimaatverandering. Hiermee dragen we letterlijk een klein steentje bij.'

De CO2-houdende weg bij Zonneweide Glimmen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Maar hoe houdt de weg in Glimmen CO2 vast? Het antwoord daarop heeft Eddy Wijnker van het verduurzamingsbedrijf greenSand. Twaalf jaar geleden begon hij met het aanleggen van de wegen.

'Twee derde van onze aardkorst bestaat uit het mineraal olivijn. Dat is naar boven gekomen door vulkanische uitbarstingen of schuivende lagen.'

'Het gesteente verweert en in dat proces komt er bicarbonaat vrij, waardoor het kalk wordt. En daar zit CO2 in. In alle kalkformaties in de wereld zit CO2, zoals de Dolomieten en de kalkrotsen bij Dover. Dat doet onze planeet al meer dan 3,5 miljard jaar.'

Zonneweide Glimmen

De zonneweide nabij het spoor in Glimmen is nog niet in bedrijf. De verwachting is dat er vanaf 1 maart 2021 stroom aan het net wordt geleverd.

