Een halve eeuw orgaantransplantaties in Groningen: 'Het was echt pionieren'

De afdeling van het ziekenhuis in Groningen waar in 1968 de eerste niertransplantatie werd gedaan (Foto: ANP)

In 1968 werd in het Academisch Ziekenhuis van Groningen, het huidige UMCG, voor het eerst een niertransplantatie uitgevoerd. Woensdag verschijnt een boek over meer dan 50 jaar transplantatiegeschiedenis in het ziekenhuis.

'Van leren overleven naar leren over leven', heet het boek, waaraan UMCG-arts Erik Verschuuren meeschreef. Hij is gespecialiseerd in longtransplantaties en begeleidt patiënten die een transplantatie ondergaan in het voor- en natraject.

'Onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis'

'Het was echt pionieren destijds', zegt Verschuuren over die eerste transplantatie, in 1968. 'De nier werd onder politiebegeleiding met sneltreinvaart hierheen gereden. Tegenwoordig ligt zo'n nier in een soort koelbox en wordt doorspoeld, om het liefst binnen 36 uur getransplanteerd te worden.'

De eerste patiënt die een niertransplantatie onderging in Groningen, was een 38-jarige man.

Geen dialyses meer

Totdat nierpatiënten in aanmerking komen voor een transplantatie, zitten ze vaak vast een een langdurig traject van nierdialyses. 'Een groot deel van de week staat ervan in het teken, na een transplantatie ben je dan weer vrij. Je gaat een keer per jaar terug naar het UMCG en ziet verder je regionale dokter.'

Compleet ander perspectief

Mensen krijgen kortom een compleet ander perspectief, na een geslaagde transplantatie. Zoals na een longtransplantatie. 'Zo iemand zou anders letterlijk zouden stikken, nu kunnen ze ineens weer ademen. Toevallig bezorgde iemand vandaag 18 jaar na een transplantatie taart, dat wordt echt gevierd als een verjaardag. Toen ik begon dachten we dat mensen dan nog 4, 5 jaar zouden leven.'

Als enige centrum in Nederland heeft het UMCG een vergunning om alle soorten transplantaties uit te voeren.

Gesprekken met de pioniers

In het boek staan de ontwikkelingen van het vakgebied beschreven en ook veel vergelijkingen tussen vroeger en nu. 'Het mooie is: de pioniers van destijds leefden nog toen we met het boek bezig waren. Twee zijn inmiddels wel overleden, maar we hebben ze nog kunnen interviewen.'

Tijdens een digitale bijeenkomst woensdag overhandigt UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee het eerste exemplaar van het boek aan Pia Dijkstra. Zij stond als Kamerlid aan de basis van de wet die orgaandonatie regelt.

