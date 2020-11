FNV wil financiën baanproject voor bijstandsgerechtigden inzien

De FNV wil inzage in de geldstromen tussen de gemeente Groningen en het bureau Schakelkans, dat in opdracht van de gemeente mensen in de bijstand tijdelijk onderbrengt bij werkgevers.

De vakbond heeft daarvoor een zogeheten Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) ingediend bij de gemeente. 'Laat ze maar openheid van zaken geven en ons tonen wie er financieel beter wordt van hun samenwerking. Al kunnen we het antwoord wel raden: iedereen, behalve de bijstandsgerechtigden', stelt FNV-bestuurder Maureen van der Pligt.

Eind september drong de vakbond er al bij de gemeente Groningen op aan om te stoppen met het project waarbij bijstandsgerechtigden zes maanden aan de slag gaan bij een regulier bedrijf. Ze houden daarbij hun uitkering en ontvangen daar bovenop twee euro per uur. Het doel is dat bijstandsgerechtigden uiteindelijk in dienst komen bij dat bedrijf.

'Onder het minimumloon'

Maar volgens de FNV laat de gemeente mensen op deze manier onder het minimumloon werken. Na een half jaar zouden de goedkope krachten weer worden ingeruild voor een nieuwe lichting. Daarmee is er volgens de bond sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. 'Wij zullen er alles aan doen om een einde te maken aan dit verdienmodel over de ruggen van uitkeringsgerechtigden', aldus Van der Pligt.

Volgens haar moet Groningen het voorbeeld van de gemeente Eemsdelta, waarin Appingedam, Delfzijl en Loppersum per 1 januari opgaan, volgen. Dat besloot de samenwerking met Schakelkans met ingang van het nieuwe jaar op te zeggen.

Reactie gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft vier weken om op het Wob-verzoek te reageren. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente het Wob-verzoek heeft ontvangen en dat het zal worden beantwoord.

De gemeente blijft achter het project staan: 'Wij zijn ervan overtuigd dat Schakelkans een van de instrumenten is, die ervoor kan zorgen dat bijstandsgerechtigden weer kunnen re-integreren. Met Schakelkans kunnen mensen die weinig tot geen recente werkervaring hebben met behoud van uitkering tijdelijk aan het werk. En dat is op vrijwillige basis. Uiteraard houden we in de gaten of werkgevers goed met mensen omgaan.'

Volgens de gemeente wordt het geld dat zij hiervoor ontvangt, gestoken in werk en opleidingstrajecten voor bijstandsgerechtigden.

Lees ook:

- FNV strijdt tegen Gronings plan om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen