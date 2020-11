Emoties na negen dode schapen: 'Ik voel mij machteloos'

'Het is een drama in onze schapenhouderij', zegt Niehof. 'Een expert van wolvenmeldpunt BIJ12 was hier om uit te sluiten dat het een wolf was. Hij vermoedt dat het het werk van een hond is: veel doden en het door sloten en afrasteringen jagen van de schapen.'

Tweede aanval

Sneller dan verwacht staat de expert dinsdagmiddag weer op het erf van Nieboer na een nieuwe aanval dinsdagochtend. 'Er waren iets minder doden, maar wel weer veel schapen met bijtwonden.

Vier schapen konden levend uit de sloot worden gehaald, maar nog steeds is de boer een aantal dieren kwijt. 'We zijn sinds 9 uur al bezig om schapen te vangen.'

'Wij zijn zo onzeker momenteel. We hebben nog vier koppels in de buurt lopen. Wanneer zijn zij aan de beurt?'

Schapenhouder Henk Niehof en zijn vrouw (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

In een interview op Radio Noord houdt Niehof het niet droog. 'Ik voel mij machteloos. En de vervolgschade komt nog. Je wordt er niet vrolijk van om de schapen zo gestrest te zien. In het voorjaar moeten we lammeren, die vruchten zijn nu zeven weken oud. Je zult zien dat de schapen in maart leeg zijn.'

'Meld je alsjeblieft'

De schapenhouder hoopt dat de eigenaar van de hond zich meldt. 'Schroom niet, dit kan gebeuren. Die hond komt smerig thuis 's morgens en heeft misschien nog wel bloed ergens. Meld je alsjeblieft bij ons of de politie. Dit lost niks op zo.'