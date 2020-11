Wiebes: Bewoners hoeven geld niet terug te betalen aan Instituut Mijnbouwschade

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hoeft het onterecht uitgekeerde geld aan 88 gezinnen niet terug te vorderen. Dat zegt minister Eric Wiebes dinsdag in het vragenuur in de Tweede Kamer. Het gaat om in totaal bijna twee miljoen euro.

Wiebes is naar de Kamer geroepen op verzoek van SP-Kamerlid Sandra Beckerman naar aanleiding van berichtgeving door RTV Noord.

Lijst was onvolledig

Huiseigenaren op 88 adressen in het bevingsgebied hebben gemiddeld een compensatie van bijna 23.000 euro gekregen voor de waardedaling van hun huis, terwijl ze daar volgens het IMG geen recht op hebben. Het gaat om woningeigenaren van wie het oude huis gesloopt en nieuw gebouwd wordt in het kader van de versterkingsoperatie.

Zij krijgen met een nieuw huis al de compensatie voor de waardedaling, omdat het nieuwe huis in de regel meer waard is dan het oude huis, zo is het oordeel. Maar door een fout bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen hebben de bewoners toch geld uitbetaald gekregen, omdat niet duidelijk was dat ze er geen recht op hadden. De lijst die de NCG aanleverde aan het IMG was namelijk onvolledig.

We laten het zo

De minister heeft nu met het Instituut Mijnbouwschade besloten om geen verdere actie te ondernemen. 'Ik heb het IMG een regeling aangeboden om het geld niet terug te hoeven vorderen', aldus Wiebes. Het is volgens hem een geïsoleerde niet al te grote groep en daarmee is de fout te overzien. De fout is volgens Wiebes daarnaast hopelijk eenmalig.

'Er zijn mogelijk verwachtingen ontstaan. Minister Ollongren en ik willen geen nieuwe onduidelijkheid in het gebied creëren en we willen ook geen verwachtingen creëren om die vervolgens niet na te komen. We voelen ons - in overleg met het IMG - daarom gehouden dit zo te laten.'

Opluchting voor deze groep

Sandra Beckerman is blij met de toezegging van Wiebes dat het geld niet terugbetaald hoeft te worden. 'Dit is opluchting voor één groep! Een terechte toezegging om niet terug te vorderen.'

Toch is het voor het SP-Kamerlid niet voldoende. Zij wil net als veel andere Kamerleden ook een betere vergoeding voor mensen die in het verleden te weinig hebben gekregen van de NAM. Beckerman wil ook dat iedereen met sloop-nieuwbouw in aanmerking komt voor de waardedalingsregeling en niet alleen de groep van 88 mensen die nu 'geluk' heeft.

'Alle Groningers verdienen een rechtvaardige vergoeding en daar deed de minister geen toezeggingen op', aldus Beckerman. 'Zo ontstaat nieuwe ongelijkheid en nieuwe scheuren tussen mensen. De waardedalingsregeling mag geen nieuwe ramp in de al bestaande ramp worden. Dat dreigt nu wel.'

