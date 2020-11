'Stadjer (19) werd ontvoerd vanwege onderduikende hasjdief'

De Stadjer die in september 2019 ontvoerd en mishandeld werd achtergelaten in een recreatiegebied bij Leeuwarden, zat in de hasjhandel. Hij werd ontvoerd omdat de hoofdverdachte zijn geld terug wilde en wilde weten waar de dief was.'

Dat beweerde althans één van de verdachten tijdens de tweede zittingsdag voor de rechtbank in Leeuwarden. Maandag stonden vier Leeuwarders terecht voor het ontvoeren en mishandelen van de 19-jarige Stadjer, dinsdag twee.

Een van hen, de chauffeur van de auto waarin het slachtoffer gedwongen werd in te stappen, trok het boetekleed aan. De 27-jarige Leeuwarder zei alleen verantwoordelijk te zijn voor de mishandeling van de Stadjer.

In september vorig jaar reden de zes verdachten van Leeuwarden naar Groningen. ‘Om te chillen’, was de verklaring maandag. Dinsdag kwam een ander beeld naar voren, omdat de chauffeur in tegenstelling tot de andere verdachten, wel zaken ophelderde.

Opgelicht voor 1000 euro

De advocaat van het slachtoffer schetste maandag in de rechtbank van Leeuwarden een beeld van een ex-scholier die net zijn vmbo had afgerond en zijn leven op de rit had. Dinsdag kantelde dat beeld: het slachtoffer werd ontvoerd, omdat hij een bekende was van de man die een van de verdachten had opgelicht voor 1000 euro. Ook het slachtoffer zat in de drugshandel, aldus de chauffeur.

Deze chauffeur had een horecaverbod in Leeuwarden. ‘Ik mag zelfs de McDonald’s niet in’, zei hij tegen de rechters. Daarom ging het stel in Groningen op stap.

De hoofdverdachte had via een vriend een halve kilo hasj gekocht. De aanbetaling van 1000 euro was gedaan, het spul moest alleen nog geleverd worden. De chauffeur dacht dat hij bestolen was, omdat hij de drugs nog niet had. In Groningen wilde hij verhaal halen.

De man met wie hij zaken had gedaan, was echter met de noorderzon en 1000 euro vertrokken. Het slachtoffer van de ontvoering zou een bekende zijn uit het circuit van de vertrokken dealer.

Ontvoeren om bang te maken

Het slachtoffer werd meegenomen naar recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden. De man werd vastgebonden, mishandeld, overgoten met terpentine en in een sloot gegooid. De chauffeur zegt hem geschopt en geslagen te hebben. Ook zegt hij dat hij tape om de handen van het slachtoffer en tie-wraps om zijn voeten had gebonden. ‘Om hem bang te maken’, verklaart de chauffeur.

Niemand van de verdachten zegt wat te weten van de terpentine. Agenten roken een sterke terpentinelucht rondom het slachtoffer en de verdachten. ‘Misschien lag dat wel op het gras’, oppert de chauffeur als verklaring vandaag.

Strafblad

De verdachte heeft een strafblad: hij werd eerder veroordeeld voor een inbraak en verschillende drugsdelicten. Ook kreeg hij eerder jeugd-tbs opgelegd. Vanwege deze ontvoering werd hij in het Pieter Baan Centrum opgenomen, maar tot dusver weigerde hij mee te werken aan de onderzoeken.

Eerder zat hij in de gevangenis in Veenhuizen, maar werd hij overgeplaatst naar Leeuwarden. De 27-jarige zou iemand bedreigd hebben in Veenhuizen. Zelf zegt hij dat het andersom is: hij was degene die bedreigd werd.

Verdachte houdt rekening met 4 tot 5 jaar cel

De chauffeur heeft zijn vriendin voorbereid op een gevangenisstraf van vier tot vijf jaar. Of de officier van justitie dat gaat eisen, wordt donderdag bekend. Dan gaat de zaak verder. Vrijdag krijgen de advocaten van de verdachten het woord. De uitspraak is op 18 december.

