Taakstraf voor mishandeling na dollemansrit door Delfzijl

De man kreeg ook een rijontzegging van zestien weken opgelegd, waarvan dertien weken voorwaardelijk. Hij hoeft het roze papiertje niet meer in te leveren.

Verkering uit

De verkering was uit en het viel de man zwaar zijn ex-vriendin met een nieuwe vriend te zien tijdens een stapavond in december 2018 in Delfzijl. Hij wilde even met haar praten.

Het stel stapte in de auto en reed snel weg. De man stapte ook in zijn auto en reed hen achterna. De wagens vlogen met 160 kilometer per uur over de Hogelandsterweg, de Parallelweg en Damsterlaan.

Rotonde rechtdoor

De 22-jarige stuurde op een rotonde rechtdoor en nam daarbij een verkeersbord mee. Hij tikte met zijn auto de voorste wagen aan. Opzettelijk, want hij wilde hen tot stoppen dwingen.

Het stel en twee vrienden stapten met hoofd- en nekklachten uit de voorste wagen. De rechter vond in dit geval mishandeling bewezen. Door de tik hebben anderen pijn geleden.

De rechter hield in haar straf rekening met de ouderdom van de zaak.