XL-snelteststraat kan toeloop goed aan, uitslag gemiddeld binnen anderhalf uur

De XL-snelteststraat in MartiniPlaza in Groningen voert ruim twee weken na de start gemiddeld 500 tot 550 sneltests per dag uit, niet veel meer dan in de begindagen. De sneltestlocatie zit daarmee nog lang niet aan zijn maximale capaciteit van 2.500 tests per dag.

'Er is op dit moment niet meer vraag naar. Als die behoefte er in de toekomst wel komt, dan schalen we op', zegt woordvoerder Hanneke Mensink. Iedereen die een sneltest wil doen, kan dezelfde dag nog in MartiniPlaza terecht.

's Ochtends vooral druk

Het is vooralsnog daarom niet nodig om de openingstijden - op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur - uit te breiden.

De kinderziektes zijn er nu wel uit, maar de vertraging komt door het landelijk computersysteem waarmee wordt gewerkt Hanneke Mensink - woordvoerder GGD Groningen

'In de ochtenduren is het het drukst. Het gaat dan meestal om mensen die voordat ze naar hun werk gaan, nog even getest willen worden. In de loop van de dag zie je de toeloop afnemen', aldus Mensink. Volgens haar leidt de toestroom in de ochtenduren niet tot opstoppingen in en rond MartiniPlaza.

Uitslag binnen 1 tot 2 uur

De sneltest zou in principe binnen twintig minuten uitsluitsel kunnen geven, maar volgens de GGD duurt het in de praktijk één tot twee uur ('gemiddeld anderhalf uur') voordat iemand weet of hij of zij corona heeft. In de eerste week liet de uitslag nog vier tot zelfs 24 uur op zich wachten.

'De kinderziektes zijn er nu wel uit, maar de vertraging komt door het landelijk computersysteem waarmee wordt gewerkt. Dat wordt om de vier uur geüpdatet. Als dat sneller gaat, is de uitslag ook sneller bekend. Alle locaties hebben daarmee te maken', verklaart Mensink.

GGD Groningen neemt over

De XL-snelteststraat in Groningen wordt vooralsnog gecoördineerd door de landelijke GGD. De Groninger GGD was wel betrokken bij de opzet, net als enkele tientallen militairen van Defensie. Het is de bedoeling dat de GGD Groningen de coördinatie in MartiniPlaza binnen enkele weken gaat overnemen van het landelijke projectteam. 'We overleggen nog over een geschikt moment', zegt Mensink.

MartiniPlaza was de eerste XL-snelteststraat van Nederland. Vorige week ging er ook een XL-sneltestlocatie open in Utrecht. De komende weken worden in totaal acht grote sneltestlocaties in het land geopend, waarmee de testcapaciteit wordt verdubbeld.

In MartiniPlaza bevinden zich acht teststraten. Vijf daarvan zijn voor automobilisten, de andere drie zijn bedoeld voor scooterrijders, fietsers en voetgangers. Om een sneltest te ondergaan, moeten mensen zich van tevoren wel telefonisch of online aanmelden.

