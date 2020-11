Eeuwig dankbaar na nieuwe organen: 'Ik leef intenser en ben meer gaan genieten'

Dankzij de donorlongen maakte Balkema mee hoe haar kinderen afstudeerden, kon ze haar kleinkinderen in de armen houden. Ze doet zelfs mee aan zwemwedstrijden over de hele wereld - van Australië tot Canada - waar talloze medailles de bevestiging van zijn.

Het had echter niet veel gescheeld of de inwoonster van Leek had dit allemaal nooit meegemaakt. Toen artsen vaststelden dat Balkema nieuwe longen nodig had, duurde het jaren voordat de longtransplantatie daadwerkelijk kon plaatsvinden. Haar leven hing daardoor aan een zijden draadje, maar uiteindelijk kwamen de nieuwe longen nét op tijd. En dat heeft haar veel gebracht.

'Meer gaan genieten'

'Ik leef intenser en ben meer gaan genieten van kleine dingen. Als ik iets wil doen, pak ik dat ook meteen op', omschrijft ze haar leven nadat ze donorlongen kreeg. Uitstellen behoort tot het verleden.

Toen ze dringend behoefte had aan nieuwe longen, had Balkema maar één wens: haar toenmalige 5-jarige zoontje volwassen zien worden. Als ze tot de conclusie komt dat dat is gelukt, schiet ze vol.

Dat het allemaal is gegaan, zoals het is gegaan, heeft ertoe geleid dat Balkema zich tegenwoordig sterk maakt voor orgaandonatie. 'En dat is erg belangrijk, want er zijn nog altijd niet genoeg orgaandonoren.'

