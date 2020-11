102-jarige Jo schittert op tv: 'Ze vragen allemaal wat mijn geheim is'

'Ik doe mee, zodat er wat meer aandacht geschonken aan het leven van bejaarden', motiveert ze haar deelname aan het televisieprogramma. 'Heel veel mensen zijn zeer eenzaam, hoe kunnen zij gesteund worden?', vraagt ze zichzelf af.

'Ik vind Gordon een schat'

Het programma wordt gepresenteerd door Gordon, over wie bijna iedere Nederlander wel een mening heeft. Tonkes heeft die ook direct paraat en die is louter positief.

Gordon was alleraardigst en heeft nog een fijn liedje voor me gezongen Jo Tonkes

'Ik vind hem echt een schat', zegt ze. 'Eén van de dames van het zorgcentrum zei nog: 'O wee, als-ie jou plaagt, ik laat 'm strompelen.' Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar er was geen enkele reden om hem te laten strompelen', zegt ze lachend.

'Nee, echt waar. Gordon was alleraardigst en heeft nog een fijn liedje voor me gezongen. Hij heeft een fijne stem', vindt Tonkes, die daarop besloot om zelf ook een liedje ten gehore te brengen voor de televisiepresentator. 'Met de mondorgel. En dat vond-ie leuk.'

Geheim

Hoe Tonkes ondanks haar respectabele leeftijd nog zo vol in het leven staat, is een vraag die ze regelmatig krijgt voorgelegd. 'Ze vragen allemaal wat mijn geheim is', lacht ze. Een directe verklaring heeft ze er niet voor. 'Maar ik ben wel altijd een vrolijk mens geweest, als kind al. Mijn moeder zei altijd: ons Jo, dat is een zonnetje in huis', klinkt het trots.

Ik hoop dat ik de eerstvolgende schaatswedstrijd nog beleef Jo Tonkes

In de aflevering waarin Gordon met Tonkes op pad gaat, bindt ze onder meer schaatsen onder op de ijsbaan. Overigens wel onder haar rolstoel, want zelfstandig rondjes schaatsen is er helaas niet bij. 'Ik heb zelfs nog nooit geschaatst', erkent de 102-jarige, die desondanks een grote schaatsliefhebber is.

'Glim van trots'

Niet alleen Tonkes zelf geniet nog van haar vitaliteit. Haar dochter Karin Daniëls kan er ook enorm van genieten als ze ziet wat haar moeder nog allemaal kan. 'Ik vind het verschrikkelijk leuk. Mijn doel is om mijn moeder een zo leuk mogelijk leven te geven, zodat ze elke keer nieuwe prikkels krijgt om weer naar toe te leven en van te genieten. Als ik dit allemaal zie, glim ik van trots.'

Heb je nog toekomstdromen als je 102 bent? Tonkes moet erom lachen als RTV Noord-presentator Marcel Nieuwenweg haar die vraag voorlegt.

Zo lang mogelijk gezond blijven

'O, die heb ik niet meer', reageert ze, andermaal lachend. 'Zo lang mogelijk gezond blijven en ik hoop dat ik de eerstvolgende schaatswedstrijd nog beleef. Want daar geniet ik heel erg van.'