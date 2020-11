Lycurgus neemt extra paar handen mee naar Rusland

Hoewel Lycurgus in Nederland geen competitie speelt, komen de Groningers over drie weken wel uit in de CEV Cup, waarvoor de ploeg van coach Arjan Taaij naar Moskou afreist. Hierdoor werd het noodzakelijk om een assistent toe te voegen.

Momenteel is Noordijk coach van Sudosa heren 1 in Assen en betrokken bij Jong Oranje op Papendal. Doordat ook die twee teams momenteel niet spelen, is de tijdelijke overstap eenvoudiger voor Noordijk.

Oude bekende

Noordijk is een bekende bij Lycurgus. In het seizoen 2000-2001 was hij al eens hoofdcoach bij de club. Ook had hij het vrouwenteam van Lycurgus onder zijn hoede in het seizoen 2013-2014. Een paar jaar geleden (2017-2018) was de Groninger ook al assistent onder Taaij.

Scouting

In overleg met de volleybalbond Nevobo is Rianne Verhoek bereid gevonden om de scouting voor haar rekening te nemen. Verhoek is als data/video-analist in dienst van de Nevobo.

