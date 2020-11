Groninger kerken kleuren rood voor recht op godsdienstvrijheid

De Sint Jozefkathedraal in Stad (Foto: Kevin van der Laan/Groningen in Beeld)

Het gaat om de Sint Jozefkathedraal aan de Rademarkt in Stad, de HH. Martinus – Willibrorduskerk in Sappemeer, de Kerk Maria ten Hemelopneming in Veendam en de H. Vituskerk in Winschoten. In totaal doen 116 kerken in ons land mee.

#redwednesday wordt wereldwijd gehouden

'Er zijn zo veel plaatsen in de wereld waar christenen het zwaar hebben', zegt pastoor Rolf Wagenaar van de Sint Jozefkathedraal. 'In Europa speelt het niet zo, maar wel in andere gebieden in de wereld. Daarom is onze steun en aandacht nodig.'

De actie #redwednesday is wereldwijd, tot in Australië toe, laat de pastoor weten.

Gebedsdiensten volgens coronamaatregelen

In de kerken worden ook diensten gehouden waarin wordt gebeden voor christenen die vervolgd worden. Tijdens de diensten worden de coronamaatregelen in acht genomen.