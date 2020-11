Vernieuwen vloer Berlagehuis Usquert laat nog steeds op zich wachten

Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, die zich inzet voor monumentale gebouwen, is eigenaar van het pand. Het gebouw in Usquert is het enige raadhuis dat de Nederlandse architect Hendrik Berlage ooit heeft ontworpen.

Het Berlagehuis is zestig jaar gebruikt als gemeentehuis. In 1990 werd het raadhuis overbodig toen Usquert opging in een nieuwe gemeente.

Een aantal inwoners uit het gebied vindt het jammer dat het Berlagehuis zo lang gesloten blijft. Eén van hen heeft een brief naar de gemeente gestuurd, om te vragen of de gemeente vaart achter het proces kan zetten.

Asbest in de vloer

In 2015 werd ontdekt dat er asbesthoudende vloeren in het gebouw zaten. Die moesten eruit. Maar omdat de vloeren ook een historische waarde hebben, wilde de toenmalige gemeente Eemsmond dit niet. Jarenlange discussies en een rechtszaak volgden, waardoor uiteindelijk werd vastgesteld dat de vereniging de vloer mag verwijderen en vervangen door een cementen gietvloer, met dezelfde kleur en uitstraling.

(Foto: Nico Swart / RTV Noord)

Maar dat laat nu op zich wachten. ‘De vloer was in nog slechtere staat dan eerst was gedacht. Het is niet dat we niks doen. Het heeft wel de aandacht', zegt Cunera Vergeer, woordvoerder bij Hendrick de Keyser.

Volgens de vereniging was het niet alleen een kwestie van de vloer herstellen maar was er nog meer werk en geld nodig.

Uitstel vanwege corona

‘Door de coronacrisis is het doorgeschoven naar 2021. Het budget van de vereniging is door de corona naar beneden bijgesteld. We moet extra goed letten op de kosten. Maar de kosten voor de vloerwerkzaamheden zijn opgenomen in de al goedgekeurde begroting van 2021’, aldus Vergeer.

In het eerst kwartaal van volgend jaar hoopt de vereniging de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.



Lees ook:

- Asbestaffaire opgelost: vloeren Berlagehuis gaan eruit