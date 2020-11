Groningen telde minste coronadoden van het land in eerste golf

In de eerste coronagolf had Groningen van alle GGD-regio's het laagste percentage mensen die stierven aan corona. Dat blijkt uit een regionale analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de periode van begin maart tot eind juni zijn 1844 Groningers gestorven. Bij 32 van hen is corona als doodsoorzaak vastgesteld. Dat is 1,7 procent, het laagste percentage in het land.

Groningen had, net als de andere noordelijke provincies, relatief weinig besmettingen. Dat is ook terug te zien in het sterftecijfer. In het noorden stierven 12 op de 100.000 mensen aan corona. Dat is acht keer minder dan in het zuiden van het land, waar toen per 100.000 inwoners gemiddeld 105 mensen stierven.

Verpleeghuizen

Van de 32 Groningers die stierven aan COVID-19 ging in negen procent van hen om mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dat is 28 procent, het laagste percentage van het land. Ter vergelijking: in bijvoorbeeld de omgeving van Rotterdam en Den Haag was tijdens de eerste golf meer dan zeventig procent van de COVID-19-overlijdens iemand die langdurig afhankelijk is van zorg.

Het feit dat er in verhouding weinig mensen stierven die in verpleeghuizen wonen komt volgens een woordvoerder doordat het besluit om bezoek niet langer toe te laten in verpleeghuizen precies op tijd kwam. De overheid nam dit besluit 19 maart. Op dat moment waren er in Groningse verpleeghuizen nog geen overlijdens door COVID-19.

Hoeveel gebruikers van Wet Langdurige zorg aan Covid-19 sterven. Bron: CBS (Foto: )

Geen oversterfte in tweede golf

Hoeveel procent van alle Groningse overledenen in de tweede golf door corona zijn gestorven is op dit moment nog niet bekend. Door het CBS is in onze provincie tot op heden nog geen oversterfte in onze provincie geconstateerd. Anders gezegd: en zijn niet meer mensen overleden dan verwacht mag worden in normale situaties. Landelijk is dat wel het geval, al is de oversterfte lager dan tijdens de eerste golf.