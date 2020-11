Bellingwoldse koopt voormalig gemeentehuis en zet vliegtuig in achtertuin

Frieda Hillebrand en haar man Jim Brady zijn eigenaar van het het vliegtuig en hebben recentelijke het voormalig gemeentehuis gekocht om erin te wonen. Een beetje noodgedwongen, want vanwege een herseninfarct is Brady verlamd waardoor het echtpaar extra ruimte nodig heeft.

Het gebouw wordt nu omgebouwd zodat de partner van Frieda Hillebrand naar Bellingwolde kan komen. Maar daar blijft het niet bij: Ze wil aan de achterkant een rolstoelvriendelijk hotel beginnen. Dat moet gebeuren op de plek waar vroeger de ambtenaren van voormalige gemeente Bellingwedde werkten.

En als je toch zo’n markant gebouw hebt gekocht, dan kan je ook maar beter een markante tuin hebben. ‘Hier hebben we een landingsbaantje gemaakt’, vertelt Hillebrand terwijl ze in de achtertuin loopt. Op de grond is een betonnen strip te zien met daarop een aantal strepen. ‘De één heeft oude auto’s in de garage en wij willen ons vliegtuig in de achtertuin.’

Grote rode vleugels, een opvallende gele staart en witte romp met daarop de registratie: N100HQ. Dinsdagmiddag wordt het in delen van een dieplader afgetakeld.

Frieda Hillebrand voor haar markante huis (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Een aantal jaren stond de ijzeren machine verloederd op vliegveld Teuge. Vanwege de gezondheid van haar man is het er nooit van gekomen om dat vliegtuig te verplaatsen.

Nog steeds voelt de ijzeren machine als een ‘klein kindje’ voor het echtpaar. Jim Brady, heeft er veel uren op gemaakt en ook zij heeft er veel op gevlogen. ‘Het voelt geweldig dat het vliegtuig nu eindelijk naar zijn definitieve thuis komt’, zegt Hillebrand terwijl het vliegtuig in de tuin wordt gezet. Binnenkort worden de drie delen weer samengevoegd.

Het echtpaar is helemaal gek van het vliegen: Samen hebben ze meegedaan aan de Melbourne race. Dat is een vliegwedstrijd waarbij de halve wereld wordt overgevlogen. In 2001 gingen ze van London naar Sydney. Krantenartikelen in de gang van het gebouw herinneren nog aan die tijd.

Toestemming voor een hotel

De tuin en het voorste gedeelte van het voormalige gemeentehuis wordt nu flink aangepakt. Aan de achterkant, waar het hotel moet komen, is het nog even wachten.

De gemeente Westerwolde moet nog toestemming geven voor de realisatie van het hotel, maar zegt al wel gesprekken te hebben gehad met de initiatiefneemster. Ze zouden er positief tegenover staan omdat bijvoorbeeld op die manier de voorgevel van het markante gebouw behouden kan blijven.

Zodra die hotelvergunning er is dan worden de, nu nog stoffige kantoren, omgebouwd tot grote, moderne, luxe hotelkamers.