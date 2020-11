IMG geeft gehoor aan oproep minister Wiebes: 'Maar niet terugvorderen is eenmalig'

In totaal is er bijna twee miljoen euro overgemaakt naar 88 adressen in het aardbevingsgebied, terwijl dat volgens het IMG eigenlijk niet had gemoeten.

Gegevens klopten niet

De betrokken bewoners hebben of krijgen namelijk ook een nieuw huis in het kader van de versterkingsoperatie. Een nieuw huis is doorgaans meer waard dan het oude en dus maken de bewoners geen aanspraak op een waardedalingsvergoeding.

De fout is gemaakt omdat de gegevens die de Nationaal Coördinator Groningen over de versterking aan het IMG verstrekte, niet bleken te kloppen.

Ministerie betaalt

Het nieuws van de mogelijke terugvorderingen kwam maandag naar buiten. Dinsdag zei minister Eric Wiebes dat hij het IMG een voorstel heeft gedaan om het geld niet terug te vorderen, omdat hij de onduidelijkheid en onrust hierover ongewenst vindt. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat daar nu definitief in mee.

'We gaan geen terugvorderingen plegen, zo hebben we besloten op verzoek van de minister', zegt een woordvoerder. 'De minister gaat de kosten dragen.'

Eenmalige uitzondering

De situatie zorgt wel voor extra ongelijkheid in het bevingsgebied, want veel andere bewoners met sloop-nieuwbouw krijgen de vergoeding voor waardedaling niet. 'Dit was echt een vergissing', zegt het IMG daarover. 'Het is een uitzonderingssituatie. We gaan de regeling verder uitvoeren zoals hij is bedoeld. Daar komen geen uitzonderingen op.'

Een eigenaar van een nieuwbouwhuis heeft volgens het IMG alleen recht op een vergoeding, als het nieuwe huis nog steeds minder waard is dan wat de waarde van het oude huis had moeten zijn zonder waardedaling.

Zijn geen garanties

Toch blijft de vraag: kan dit weer gebeuren? 'Garanties zijn er niet', zegt het IMG. 'Het kan nog eens gebeuren, maar dat is absoluut niet de bedoeling.'

Het IMG heeft daarvoor voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden huiseigenaren tijdens de aanvraagprocedure nu expliciet gevraagd of ze in een sloop en nieuwbouw traject zitten. 'De kans dat het gebeurt is dus veel kleiner geworden en de situatie is ook echt anders omdat we het mensen nu specifiek vragen.'

