Meer vuurwerkbestellingen in Duitsland

Nu er geen vuurwerk in Nederland kan worden gekocht, zoeken Groningers en andere Nederlanders het nog meer over de grens. In Duitsland is de verkoop van alle legale vuurwerk, en ook het afsteken er van, nog gewoon mogelijk. Handelaren in Bunde noteren een stijging in het aantal bestellingen.

De mede-eigenaar van vuurwerkhandel Feuerwerk Bunde wrijft zich nog net niet in de handen, maar hij laat wel weten meer bestellingen te kunnen noteren dan vorig jaar op dezelfde datum. Hoeveel meer kan hij niet precies zeggen. Maar het is ook weer niet zo dat het gaat om een verdubbeling. Eerder iets in de orde van grootte van tientallen procenten.

Collega's in het vak in andere delen van Duitsland doen nog betere zaken als je ze mag geloven. In een interview in Metronieuws zegt Hayo Wolff van Heron Fireworks in Elten (bij Arnhem) dat het aantal bestellingen met 300 tot 400 procent is toegenomen.

Gevolgen

Maar het zijn cijfers waarin nog niet de gevolgen van het vervoersverbod zijn berekend. Per 15 december mogen we hier in Nederland het spul ook niet meer vervoeren. En dat is andere koek. Het kan je bij aanhouding komen te staan op een boete van 100 euro. Plus inbeslagname van de handel natuurlijk.

Vorig jaar hoefde je als rechtgeaarde vuurwerkliefhebber die net inkopen heeft gedaan in bijvoorbeeld Bunde, alleen zorgen te maken als je meer dan 25 kilo per persoon van 18 jaar en ouder in de auto hebt. Hoe groot is de kans dat uitgerekend jij er uit wordt gepikt aan de grens? Vooral niet opvallen, was het devies.

Toezicht

Blijkbaar zijn er toch veel mensen die zich niet laten afschrikken door het verbod op verkoop en afsteken van vuurwerk in Nederland. Maar het risico op aanhouding wordt groter met het komende verbod op het vervoer. Straks, bij de Poort van Groningen, kan het raak zijn bij iedere auto uit de richting Bunde met een Nederlands kenteken. Hoe streng de controles worden is niet duidelijk. Maar het lijkt er op dat het wat steviger wordt aangepakt.

De vuurwerkhandel in Duitsland houdt er rekening mee dat een aantal Nederlandse bestellingen wordt geannuleerd. Klanten die terugschrikken voor plots illegale praktijken waaraan ze zich schuldig zouden maken door hun aankoop, krijgen volgens Feuerwerk Bunde hun geld terug.

'Maas in de wet'

Maar de eerder genoemde Hayo Wolff biedt hoop. Hij zegt een 'maas in de wet' te hebben gevonden waardoor Nederlanders toch vuurwerk in Duitsland kunnen kopen en het naar huis vervoeren.

In Metronieuws zegt hij zelfs dat 'iedereen een getekende garantie krijgt dat ze met hun vuurwerk naar huis kunnen rijden.' Hoe dat werkt, wil hij niet zeggen. Dat wil hij pas volgende maand bekend maken.

