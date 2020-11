Driehonderd meter lange steiger maakt nat bos in de Lettelberterpetten toegankelijk

Het gaat eigenlijk om een steiger van zo'n driehonderd meter die door het natte bos kronkelt.

René Oosterhuis van Het Groninger Landschap bouwt het pad samen met een groep vrijwilligers. 'We zijn al flink opgeschoten. Ik hoop dat we voor kerst kunnen openen en in januari moet het helemaal af zijn. Dan ligt er over de hele lengte ook gaas op de steiger. Dat moet voorkomen dat bezoekers uitglijden en in het water vallen.'

Je moet niet uitglijden, want dan lig je in het water (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het Groninger Landschap wil het bos in de Lettelberterpetten graag laten zien. Oosterhuis: 'Het is een bijzonder bos, want het is hartstikke nat. De bomen en struiken staan letterlijk met hun voeten in het water. Dat zie je niet vaak. Nu staat het water vrij laag, maar het staat ook wel eens twintig centimeter hoger. Dan is het een ondoordringbaar gebied. We komen hier weleens met excursies en kregen dan de vraag of het niet mogelijk was om er een pad doorheen aan te leggen.'

Het pad is twee planken breed en kronkelt zich een weg door de bomen, de struiken en het riet. 'We gaan soms vlak langs een boom en soms moet je even bukken. Om de zoveel meter hebben we de steiger wat breder gemaakt, Daar kunnen mensen elkaar dan passeren. Maar voorlopig stellen we in verband met corona eenrichtingsverkeer in.'

Het idee van de steiger komt uit Scandinavië, zegt Oosterhuis. 'Daar kom je in moerasgebieden vaak dit soort paden tegen.'

