Groningen krijgt in 2021 nieuwe stadsbouwmeester en een bouwmeester versterking

Groningen krijgt ook een speciale 'bouwmeester versterking'. Die functie wordt ingevuld door Dianne Maas-Flim. Zij gaat de opgaven in het aardbevingsgebied binnen de gemeente Groningen begeleiden.

Grote naam

De stadsbouwmeester adviseert de gemeente Groningen gevraagd en ongevraagd over stedenbouwkundige en architectonische opgaven. 'We zijn trots dat Nathalie de Vries voor ons komt werken. Zij is een grote naam in de Nederlandse architectuur', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) over De Vries' aanstelling.

Van der Schaaf geeft aan dat Groningen de komende jaren voor grote opgaven staat, onder ander op het gebied van woningbouw. 'We hebben iemand gevonden die past bij de grootte van die opgave', zegt hij.

Stad met lef

De Vries, sinds enige tijd lid van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum, noemt Groningen een bijzondere stad omdat de stad in de loop der tijd compact is gebleven, ondanks het feit dat er steeds meer mensen wonen.

'Het is ook een stad met lef, waar grote revolutionaire gebouwen staan. Groningen schuwt het experiment niet en dat moeten we vasthouden. Ik vind het eervol dat ik me daar gevraagd en ongevraagd mee mag bemoeien.'

'Enorme opgave'

De bouwmeester versterking Dianne Maas-Flim noemt de versterking die in het verschiet ligt een 'enorme opgave'.

Dianne Maas-Flim, de bouwmeester versterking (Foto: Gemeente Groningen)

Maas-Flim gaat 'aan de keukentafel' meepraten over de toekomst van huizen die versterkt of gesloopt en opnieuw gebouwd worden. Het is de bedoeling dat ze 1-op-1 meepraat en daarin maatwerk biedt.

'Het gaat om mensen van wie het huis versterkt moet worden, om de toekomst van de dorpen in het gebied. De dorpen die iedereen waardeert moeten we blijven waarderen, ook als de gaswinning en de gevolgen daarvan over 20 à 30 jaar achter de rug zijn.'

Supervisors

Behalve de twee bouwmeesters stelt de gemeente ook zeven 'supervisors' aan die zich bezighouden met grotere projecten in verschillende stadsdelen. Behalve voor de versterking komen er ook supervisors voor het stationsgebied, de Suikerunie, Meerstad en de wijkvernieuwing.