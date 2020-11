OM eist in hoger beroep zwaardere straf tegen Thialf-schutter

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 3,5 jaar cel tegen Thialf-schutter Charles van der W. Hij schoot in januari 2017 op Groninger ondernemer en schaatssponsor Bert Jonker.

De rechter in Leeuwarden veroordeelde Van der W. tot 2,5 jaar cel en een boete van 8000 euro. Van der W. werd veroordeeld voor zware mishandeling en afpersing. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als Van der W. gingen in hoger beroep. Als het aan de aanklager ligt, verdwijnt Van der W. voor 3,5 jaar in de cel.

Zakelijk conflict

Op 7 januari 2017 klinken er schoten nabij het Thialfstadion in Heerenveen. Die avond vindt het EK schaatsen plaats en is het druk op de parkeerplaats. Het slachtoffer, Groninger ondernemer en schaatssponsor Bert Jonker, stond op het punt om naar huis te gaan.

Hij belt zelf de politie en vertelt dat Charles van der W. uit Leiden hem beschoten heeft in zijn auto. Het tweetal had een zakelijk conflict.

De mannen hebben een totaal verschillend verhaal over wat er gebeurd is die avond. Jonker zegt dat Van der W. een pistool trok, terwijl Van der W. zegt dat het andersom was. Een wapen is nooit gevonden.

Verbrijzelde vingerkootjes

Toch vindt het OM dat poging tot doodslag bewezen is. De verklaring dat Jonker degene met een wapen was, vindt het OM ongeloofwaardig. ‘Het slachtoffer had geen enkele reden een wapen te pakken. Hij kon gewoon wegrijden.’

Uit onderzoek blijkt dat twee van Jonkers vingerkootjes verbrijzeld zijn door het schieten. Ook vindt het OM dat Van der W. een motief had: hij wilde geld zien van het slachtoffer en kwam speciaal daarvoor uit Brazilië reizen.

Na de schietpartij vluchtte Van der W. naar Spanje. Hij had in de plaatselijke buurtsuper gevraagd of iemand hem voor 200 euro over de grens met België wilde zetten. Via de media wist hij dat hij gezocht werd.

Over twee weken doet het gerechtshof uitspraak.

