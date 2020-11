Advocaat wil familieleden slachtoffer mishandeling Hoogkerk horen

Advocaat Wilko Ten Have wil acht getuigen horen in de zaak van de fatale mishandeling in Hoogkerk. Eind augustus kwam Stadjer Lazaros Kounatidis daar om het leven.

Dat meldt de advocaat in aanloop naar de eerste rechtszaak tegen drie Stadjers (51, 24 en 23) die zijn opgepakt voor de fatale mishandeling.

Onder die getuigen die hij wil horen zijn familieleden van het slachtoffer Lazaros Kounatidis: zijn zoon en een neef waren bij de fatale mishandeling aanwezig. Ook een buurvrouw aan de J.A. De Bree-Meijerstraat, waar de mishandeling plaatsvond, wordt gehoord als het aan de advocaat ligt.

Suikerhonk

De zoon van Kounatidis was tot kort voor de dood van zijn vader onderdeel van een vriendengroep in Hoogkerk. De groep trof elkaar regelmatig in het Suikerhonk, een keet in het dorp.

De zoon werd de nacht van 15 op 16 augustus uitgedaagd door zijn voormalige vriendengroep. Samen met zijn vader vertrok hij gewapend met een ploertendoder op de scooter naar Hoogkerk.

Messen en knuppels

Zeker drie mannen wachtten hen daar op met messen en knuppels. Twee van hen zijn Nico P., de voorzitter van het Suikerhonk en zijn zoon. P. kreeg een flinke klap met de ploertendoder. 'Hij heeft daar nog steeds last van', zegt Ten Have.

In de vechtpartij raakte Kounatidis, die eigenaar was van Grieks restaurant Olympia in Stad, dodelijk gewond. Hij werd in zijn nek gestoken.

Wat zich precies afspeelde die nacht, weet Ten Have niet. Daarom wil hij graag de getuigen horen en een reconstructie laten maken van de steekpartij.

