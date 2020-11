RUG op vierde plaats in door corona beïnvloede Keuzegids

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat net als vorig jaar op de vierde plek op de ranglijst voor klassieke universiteiten in de Keuzegids 2021. Dit jaar moet de RUG wel Universiteit Leiden naast zich dulden.

De top drie wordt gevormd door Nijmegen, Amsterdam (VU) en Utrecht.

De redactie van de Keuzegids heeft aanpassingen moeten doen aan de manier van beoordelen. Zo zijn studenten dit jaar vanwege corona niet naar hun mening over de verschillende opleidingen gevraagd. Dit jaar was immers alles anders; universiteiten waren dit jaar vooral bezig met het opzetten van afstandsonderwijs. Daarom is het oordeel van een jaar eerder opnieuw meegenomen.

Succescijfers tellen extra zwaar

Ook zit er geen oordeel van deskundigen meer in de gids verwerkt, omdat opleidingen tegenwoordig alleen nog worden goedgekeurd of afgekeurd; gradaties in de beoordeling geven ze sinds een wetswijziging niet meer.

Al met al zijn alleen de cijfers over het studentensucces nieuw: hoeveel studenten rondden de bacheloropleiding binnen vier jaar af en hoeveel stroomden direct door van het eerste naar het tweede jaar. Deze succescijfers tellen dit jaar extra zwaar in het oordeel.

Voor de Groningse universiteit betekenen de wijzigingen vrijwel niets voor de score. De RUG heeft net als vorig jaar zeven opleidingen die het hoogste predicaat 'topopleiding' hebben gekregen. Dit zijn archeologie, English Language and Culture, filosofie van een bepaald wetenschapsgebied, Global Responsibility and Leadership, Minorities and Multilingualism, Religiewetenschappen en Theologie.

Deze Keuzegids gaat alleen over de bacheloropleidingen; de masters worden apart beoordeeld.