Gebouwen oranje uitgelicht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

Het is een internationale actie die ook in onze provincie her en der wordt opgepikt, omdat in ons land bijna de helft van de vrouwen te maken met een vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld.

Roestige dame

Zo hangen er in Loppersum vlaggen, wordt in Groningen het beeld 'Ultra' (de roestige dame bij het Emmaviaduct) uitgelicht en in verschillende plaatsen molens en andere gebouwen. Daarbij ook het Geert Teis-theater in Stadskanaal.

Ongewenste intimiteiten

Een van de Groningse clubs die eraan meedoen is Choosetochange050. Woordvoerster Merel Cuperus heeft dat seksueel geweld ook aan den lijve ondervonden, in de vorm van ongewenste intimiteiten in het nachtleven; 'Zo werd ik een keer betast door een jonge jongen, onder de achttien nota bene, in een Groningse gelegenheid. Toen ik daarover klaagde bij de beveiliging kreeg ik geen steun, maar zei hij alleen; 'Ik snap wel dat mensen je vastpakken.' En daar bevroor ik helemaal van.'

Ze hoopt dat deze campagne bewerkstelligt dat mannen het niet meer normaal vinden om vrouwen ongevraagd bij billen of borsten vast te grijpen.

