Noorden krijgt 438 miljoen uit Europese fondsen; Kamerlid Moorlag kritisch

Groningen, Friesland, Drenthe en de vier grote noordelijke steden, Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden hebben lange tijd gelobbyd voor een zo groot mogelijk deel uit twee Europese Fondsen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft deze lobby beloond.

20.000 banen verloren

'Het Noorden gaat dit geld gebruiken voor nieuwe banen in de energietransitie, precies waar de Europese Unie het voor bedoelt. Nieuwe werkgelegenheid is nodig, want er gaan 20.000 banen verloren door het beëindigen van de gaswinning. We gaan er als Noord-Nederland gezamenlijk mee aan de slag, maar heel Nederland heeft er wat aan. Wij zijn het groene stopcontact van het land', meent de Groningse commissaris van de Koning René Paas.

Kamerlid Moorlag is ontevreden

Een van de mensen die voorop liep bij de lobby om extra geld voor het Noorden, is het Groningse PvdA-Kamerlid William Moorlag. Hij is niet tevreden. 'Nee. Dat klinkt wat ondiplomatiek, maar het fonds waaruit het geld komt was bedoeld om het verlies van werkgelegenheid in Groningen op te vangen.'

Dat banenverlies komt door het stopzetten van de gaswinning. 'Dan is het raar dat het geld voor ongeveer de helft wordt uitgesmeerd over andere delen van Nederland', stelt Moorlag. 'Terwijl dat geld eigenlijk bestemd was voor Groningen.'

Volgens Moorlag is dat een gevolg van een lobby van CDA'ers in andere regio's, partijgenoten van staatssecretaris Keijzer.

Vragen aan Europese Commissie

Moorlag zegt dat zijn partij in het Europees parlement vragen wil stellen aan de Europese Commissie, om na te gang of de gang van zaken wel juist is. 'Klopt het wel dat het geld ook naar andere regio's gaat?'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van William Moorlag. In een eerder versie van dit bericht werd de Lelylijn genoemd als project waar het geld naartoe ging. Dat is onjuist en aangepast.

Lees ook:

- Onzekerheid over noordelijke miljoenen uit Europees Fonds