Dit jaar geen duidelijkheid over Parc Emslandermeer Vlagtwedde

Westerwolde neemt dit jaar geen besluit over de mogelijk koop van Parc Emslandermeer. Daarmee blijft de toekomst van het zwembad in Parc Emslandermeer voorlopig onzeker.

Het is niet de eerste keer dat het gemeentebestuur van Westerwolde besluitvorming uitstelt. Eerder deden ze dat omdat ‘zorgvuldigheid boven snelheid gaat’, liet wethouder Giny Luth toen weten. Er zou in december duidelijkheid komen.

Nu blijkt dat dit voornemen ook niet gaat lukken. Een lopende rechtszaak tussen de huidige eigenaren, Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SBPE) en de zwemschool gooit roet in het eten. Die rechtszaak gaat over de pachtovereenkomst. Simpel gezegd zegt de zwemschool recht te hebben om het bad te blijven gebruiken. De SBPE denkt daar anders over.

'Dit wordt een zaak van jaren'

Gevolg: de rechtszaak zou financiële consequenties kunnen hebben als de gemeente besluit om het bad op korte termijn te kopen. 'De kwestie kan behoorlijke consequenties hebben voor de exploitatie als het gemeentelijk eigendom zou worden', zegt wethouder Giny Luth. Het gemeentebestuur kan daarom op dit moment geen voorstel voorleggen zonder dat er financiële risico's inzitten.

Oppositiepartij CDA baalt daarvan en maakt zich zorgen: 'Heel veel mensen uit Vlagtwedde maken zich zorgen over de toekomst van het bad', zegt Harm-Jan Kuper. Ook GroenLinks maakt zich zorgen: 'Wij willen graag iets over het tijdspad horen, want het moet geen eindeloos verhaal worden', zei raadslid René Kriek. Paul Timmermans (Lijst Timmermans) ziet de toekomst somber in: 'Dit wordt een zaak van jaren. Ik wil graag een snelle behandeling, want het blijft zich voortslepen.'

Voorstel in januari

Wethouder Giny Luth begrijpt die reacties, maar zegt ook: 'Als portefeuillehouder ben ik de eerste die echt heel graag wil dat hier eindelijk duidelijkheid over komt. Maar als die duidelijkheid er komt, dan moet die ook breed gedragen zijn.' De wethouder hoopt nu in januari met een voorstel te komen.

De rechtszaak tussen de SBPE en de zwemschool is op 17 december.

